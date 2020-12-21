本港2019年廢物回收率十年新低　99萬公噸廢紙棄堆填區創新高

新一份《香港固體廢物監察報告》今日（21日）出爐，去年都市固體廢物的棄置量達404萬公噸，較2018年減少3.2%，則每日平均仍有約1.1萬公噸垃圾棄置堆填區，而回收率只有29%，較去年下跌1%，創十年新低。當中廢紙情況最嚴峻，日棄置量達2,704公噸創新高，較2018年多2公噸，全年棄置99萬公噸，回收率則只有35%，按年跌6個百分點。 環保署解釋，由於進口紙類回收物料經濟體更嚴格執行進口管制政策及國際價格持續下滑，令本地紙類回收物料的出口量下跌。本港去年仍有近九成廢料靠出口內地及其他地區循環再造。

環保署：日均棄置量跌 社會事件是間接原因

環境局在2013年推出《香港資源循環藍圖2013－2022》，訂下2022年每人每日棄置量為0.8公斤或以下的減廢目標，但2019年人均棄置量每日仍有1.47公斤，較2018年的1.53公斤稍回落，但仍較2017年高。

至於整體棄置量，去年都市固體廢物的棄置量平均每日11,057公噸，較2018年減少3.2%，但回收量持續下跌，去年回收率僅29%，成近十年新低。環保署表示，都市固體廢物棄置量的變化，部分是與去年下半年本地社會事件嚴重影響多方面及導致本地經濟收縮有關。

廢紙回收率年年下跌至35%

在廢紙方面，去年棄置量約99萬公噸，與2018年相約，但回收率由2018年的41%，下跌至2019年的35％，再創新低。環保署解釋，回收率近年呈跌勢，主要是由於進口紙類回收物料經濟體更嚴格執行進口管制政策及國際價格持續下滑，令本地紙類回收物料的出口量下跌。

環保署表示，《巴塞爾公約》修正案將於明年起加強對廢塑料越境轉移的管制，本地回收業需時調整和適應影響全球貿易市場變化。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

塑膠回收率僅微升1%

至於塑膠回收，回收率由2018年的7%微升至去年的8%，PET膠樽回收率仍不足1%。環保署指出，由於進口塑膠回收物料經濟體更嚴格執行進口管制政策，本地回收業已逐步轉變營運模式應對，塑膠回收量由2018年的55,800公噸顯著上升至去年的74,400公噸。此外，《巴塞爾公約》修正案將於明年起加強對廢塑料越境轉移的管制，故本地回收業需時調整和適應影響全球貿易市場變化。

此外，廚餘棄置量回落至每日3,353公噸，較2018年減少5.9%，廚餘回收率亦增加至3.6%。而去年玻璃樽雖曾因「社會情況」被要求停收，但因有回收承辦商加入，玻璃回收率明顯提升至18.6%，

環團：減廢成績表正持續退步

綠惜地球表示，中國大陸早已在2018年實施「廿四味」，明年1月1日起更將全面禁止進口廢品，惟當局後知後覺，僅推出中央收紙，仍欠爭取容許香港廢紙進口中國大陸及在環保園建本地造紙廠，預料今年廢紙棄置量將上升至100萬噸。

綠惜地球又指，面對國際收緊廢品進口形勢下，以及本地廢紙、塑膠的減廢回收措施成效有限，減廢成績表正持續退步，促請當局在今屆任期內盡早通過垃圾徵費，作為減廢火車頭，並落實18區中央收膠政策，並加強公眾減廢教育才有望提高回收率。