百佳下架「香港真係好靚」蒸餾水　屈臣氏：先售另外兩款

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-20 00:20

「屈臣氏蒸餾水」本月初推出「#香港真係好靚」系列的蒸餾水，招紙上寫有「有種精神叫堅持」、「不管散聚根在這裡」等字句，背景圖是維港煙花、獅子山黃昏等香港風景。周六（19日）網上有傳百佳員工短訊，稱收到通知要將整個系列的蒸餾水下架，原因未明，記者亦發現有百佳超市已將系列下架。。 屈臣氏蒸餾水回覆查詢時，無正面回應是否全線下架該產品，反稱為配合市場對產品的需求，百佳超市會把「屈臣氏無招紙蒸餾水」及「屈臣氏We Care 蒸餾水」盡快上架並率先出售，認為是市場銷售一貫做法，與產品質量無關。

「#香港真係好靚」系列的蒸餾水使用100%再生樽，一套四款，招紙上寫有「有種精神叫堅持」、「不管散聚根在這裡」、「追夢哪怕高山低谷」、「抬頭總見晴天」的字句，背景圖片是香港的風景。

屈臣氏蒸餾水本月初在其facebook專頁介紹該產品時，指招紙的背景圖是由國際年度風景攝影師大賽全球冠軍 Kelvin Yuen 拍攝，而屈臣氏蒸餾水亦支持大家堅持不懈、上山下海去拍攝香港大自然靚景。

周六流傳百佳員工的短訊通知，要全線下架這個系列的蒸餾水，原因未明。《香港01》記者周六曾到位於坑口的百佳，發現架上並無「#香港真係好靚」系列的蒸餾水，而另一間將軍澳區超市AEON則有出售該款產品。

網上亦有多名市民表示，百佳已停售該款蒸餾水，但其他超市、便利店就繼續發售。

屈臣氏蒸餾水回覆查詢時無否認將產品下架，但亦無正面回應，僅指會先出售另外兩款蒸餾水。

發言人指，「屈臣氏無招紙蒸餾水」及「Watsons PATHWATER 鋁瓶裝水」大受歡迎，尤其是「屈臣氏無招紙蒸餾水」，為配合市場對此產品的需求，故此現決定擴大銷售店至集團旗下的百佳超市，並把「屈臣氏無招紙蒸餾水」及「屈臣氏We Care 蒸餾水」盡快上架並率先出售。

為什麼「Watsons PATHWATER 鋁瓶裝水」受歡迎，但卻把「屈臣氏We Care 蒸餾水」率先出售？發言人指沒有補充。

另外，屈臣氏蒸餾水又稱，環保向來是該公司社會願景重要的一環，「香港真係好靚」是屈臣氏蒸餾水今年其中一個環保產品短期推廣活動的主題，主題理念強調愛護地球、愛護自然環境，就可以令香港變得更美好。