撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-25 18:17

百佳超級市場繼早前因應第二期政府保就業計劃推出「誠心賞你」大抽獎後，近日再推出「新金牛狂獎百萬賞」抽獎活動！即日起至2月18日於全線百佳超級市場及網店購物滿指定金額即可參加抽獎，獎品中最吸引必數足金金牛及$1000現金券！ 不過今次抽獎方式相當新穎，不是單純講求運氣、而是要靠實力玩遊戲？！究竟是玩甚麼遊戲、記者玩後又有何感受與心得，即睇下文獲取抽獎活動詳情！

今日記者真金白銀課金近$150，為大家實測抽獎遊戲究竟是怎樣玩！（01圖片）

是次抽獎相比上次全民抽獎相對複雜，而且設購物金額門檻，但部份禮物的總值則相對提高，例如相當應節又豪氣、價值$5000的足金金牛！👇👇👇👇點圖睇抽獎參加方法及獎品一覽👇👇

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如果有細心睇上文，相信會留意到「玩遊戲」三字，那究竟是甚麼遊戲呢？其實百佳官方一直沒有詳細解說，記者只見其Facebook專頁有網民留言表示「要玩到遊戲至抽得獎，好難啫」、「超難操作，手殘一定攞唔到500分囉🥴」，因而令記者相當好奇。於是決定親身課金並參與一次抽獎。玩完後，記者認為是次絕對是為大家「率先試伏」！

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同場加映：90後12件不堪回首潮物

潮流這東西說來就來、說去就去，相當難以捉摸。你曾經以為老套的東西，卻藉復古風捲土重來；相反，一些曾爆紅的，放到現在卻隨時變成只能被恥笑的集體回憶！《開罐Opener》為大家盤點12件讓人不堪回首的潮流單品，說不定當年你都曾當中幾件著迷過！

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