房委會擬拆四工廈　私人市場即「封盤」　七旬租戶冀堅持香港製造

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-20 13:34

房委會擬清拆轄下四座工廠大廈，以改建公營房屋，最快可於2031年提供4,200伙。四幢工廈的租戶今日（20日）到房委會總部外請願，有租戶強調不遷不拆，希望房委會可擱置計劃。

其中第二代接手生意的租戶表示，自房委會重建工廈的消息一出，各區工廈已立即封盤，租金亦「幾何級數上升」。亦有七旬租戶堅持「香港製造」，鐘錶配件在廠房中自家生產，「香港製造品質起碼有啲保證，真材實料⋯唔會取巧。」

房委會擬清拆轄下4座工廈作公營房屋發展，包括九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈，以及葵涌葵安工廠大廈，首3幅用地料可於2031年提供約4,200伙，而葵安工廠大廈則可提供約600個單位，惟尚未有時間表。

租戶：各區工廈立即封盤 租金勁升

穗輝工廠大廈租戶黃小姐表示，房委會現時只給予租戶18個月通知期，批評時間倉促，而且未曾諮詢，故感到很無奈，「非常不近人情，鐵石心腸。」

黃小姐是珠寶鑲嵌及維修廠戶的第二代接班人，父親已租用單位30多年，至今她已第7年接手。她指現時租金約4,000多元，「我出去租嘅話，基本上生存唔到，因為（租金）已經升咗3至5倍價錢。」她又指，由於她的工藝需要「用火」，同時又會製造噪音，她更擔心私人工廈未必接受。

黃小姐又指，房委會重建工廈的消息一出，各區工廈已立即封盤，租金亦「幾何級數上升」，其中有租戶曾到元朗倉地視察，但由於租金高昂，他們亦難以負擔。

堅持香港製造多年

年屆七旬的岑先生從事鐘錶配件工作約50年，已租用葵涌葵安工廠大廈30至40年，零件在廠房中自家生產，形容是「made in Hong Kong」，「香港製造品質起碼有啲保證，真材實料⋯唔會取巧。」

他又說，自己仍然有氣有力，故不想放棄，至今仍有6個員工，「仲要養住班伙記。」

私人工廈常收投訴 擔心難安置

九龍灣業安工廠大廈的租戶馬先生從事舞台燈光音響工作。他表示，當中涉及不少大型用具，例如巨型佈景等，對搬遷增加難度。馬先生又說，有同行曾在私人工廈租用單位，由於涉及大型音響設備的維修等，故常接到投訴。

他亦指，日後政府將清拆5,000個單位，但政府只安排租戶競投葵涌晉昇及屯門開泰工廠大廈的空置單位，而兩幢大廈只得60個單位，質疑數目不足。

區議員指私人市場已加租3倍

公民黨成員麥梓健表示，以火炭穗輝工廠大廈為例，有一張租約涉及7個單位，料按現時的賠償方案，則最多可獲20萬元，坦言金額不足，難以足夠應付全部的搬遷費及裝修費。

他又指，租戶難以在短時間遷出，亦有人查問過私人工廈市場，但有業主已將租金上調近三倍，「擺明係趁火打刧。」他批評，政府可發展棕地，但卻選擇清拆工廈，猶如摧毁工業。