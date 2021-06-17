宏昌工廈重建廠戶愁安置 政府稱私人市場單位足 區議員批離地

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-17 16:36

政府於五月公布重建包括長沙灣宏昌工廠大廈在內的四幢工廈，並預計於一年半後正式開展清拆工程，惟重建方案被批「零諮詢」，引起了坊間、當區居民以及工廠租戶的反對聲音。除了質疑安置方案、津貼支援是否足夠，亦有區議員擔心，工廈重建會連帶牽涉不同的社區問題。在深水埗區議會今日（17日）舉行房屋事務委員會會議中，有區議員要求房委會公布和釐清相關細節。

據房委會公布，現有工廠租戶可獲一筆過相當於租金 15 個月的「特惠津貼」；而租戶選擇繼續營運，則需以局限性投標方式競投晉昇或開泰工廠大廈的空置單位。有區議員批評，房委會未有充分諮詢工廠租戶就貿然單方面公布安置方案，強迫廠戶「硬食」，未有考慮到廠戶如拆卸、搬遷及重裝大型機械等的實際需要；也關心所預留作競投的單位數量是否足夠。也有區議員指出，宏昌工廠大廈土地部份屬「休憩」用途，部份屬「政府、機構或社區用地」用途，認為政府需向居民彌補長沙灣填海區「被偷走」的「休憩用地」。

深水埗區議員何啟明在會上批評，政府規劃混亂，到現時仍未道重建後興建的到底綠置居、公屋還是居屋，形容政府「愈做愈錯」，「宏昌好細，可以起到幾多戶？救到幾多喺公屋輪候冊上嘅市民？」他又指，現時該處一帶如星匯居的居民已常被附近蔬菜批發市場的噪音問題困擾，希望政府交代為何有此重建決定。

另一區議員李庭豐則指，現時長沙灣仍欠10.5公頃休憩用地，不明白為何政府仍「夾硬起樓」，又指政府拆去多棟工廈，沒提及香港的日後工業政策，「係咪完全放棄工業？」；區議員楊彧則指，現時宏昌的租用率有九成多，政府要廠戶到私人市場繼續經營，說法離地有「何不食肉糜」之感，促房委會交代俊昇、開泰的租用率，看仍有多少單位可予本地小工業繼續發展。

在深水埗區議會今日（17日）舉行房屋事務委員會會議中，有區議員要求房委會公布和釐清重建宏昌工廠大廈的相關細節。（資料圖片／黃文軒攝）

房委會代表在會上回覆指，除了讓受影響租戶優先租用晉昇或開泰工廠大廈的空置單位，租戶亦可選擇搬遷至供應充裕的私人工廠大廈的空置單位，指根據差餉物業估價署的統計數字，截至 2020年年底，私人工廠大廈的空置單位總面積超過100萬平方米，其中超過一半的空置單位位於觀塘、葵青和荃灣。又指相信在清空方案中提供的各項津貼，特別是就不租用房委會其他工廠大廈單位及提早退租所發放的一筆過款項和早鳥優惠，可為租戶提供一定的協助。

此外，房委會又指，政府及相關部門計劃於今年稍後就土地用途改劃諮詢區議會、當區居民及持份者意見，並隨後啟動相關的城規程序。在衡量地區休憩用地供應時，會以全區作考量，包括宏昌工廠大廈毗鄰深水埗運動場、長沙灣遊樂場、深水埗公園等休憩用地等。房委會亦會參照《香港規劃標準與準則》的指引，在項目內為居民提供合適的休憩用地及設施。