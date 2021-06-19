租戶盼保留繼續營運　指工廈猶如社會後勤　立會議員促只拆一留三

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-19 12:00

特首林鄭月娥於2019年《施政報告》建議，由房委會探討轄下6幢工廈，重建作公營房屋可行性。房委會早前完成相關研究，擬清拆4座工廈改建公營房屋，最快可於2031年提供4,200伙。 受清拆影響的包括長沙灣宏昌工廠大廈，有工廈廠戶形容，工廈擔當社會「後勤」角色，對本港有一定貢獻，望當局能保留或提供足夠安置單位，「現有租戶係想繼續做生意。」實政圓桌立法會議員田北辰建議，當局應只收回一幢工廈重建，保留工廈讓租戶有經營地方。

曾先生手上的是用作撒先人骨灰的容器，由他們協助客戶訂購合適材料，再找製造商度身訂製。（梁鵬威攝）

莫女士經營五金工業材料公司已屆40年，由她開創的事業，現時交由兒子曾先生接管打理，「呢個行業每一日都學緊新野。」每日工作由打電話報價、接標書，兼負責採購物料，小如湯匙，大至工程用的石壆，均由他們公司一手包辦，「有時幾支匙羹（訂單）都要接。」曾先生更拿出經由他們協助生產、用作撒先人骨灰的特別容器，笑指部份同行怕「唔吉利」不願接單，只有他們願意接。

工廠大廈是香港的「後勤」

曾先生形容工廠大廈是社會的「後勤」，當有急件或需要度身訂造的貨品，通常會選用本港工廠而非內地廠房。他舉例指，他們公司客戶包括不少公營機構，而大廈內亦有租戶為檢疫中心供應配件。

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五金工業材料公司由曾先生的媽媽創業，現時二人共同打理。（梁鵬威攝）

他們由1996年起租用房委會轄下的宏昌工廠大廈，兩個地舖分別用作辦公室及貨倉，月租約2萬元。他們指，曾看過其他工廠大廈的單位，同樣大小的地舖難尋，樓上單位業主叫價亦甚高。

房委會現時給予租戶18個月通知期，並發放相等於15個月租金的特惠津貼；亦安排租戶競投葵涌晉昇及屯門開泰工廠大廈的空置單位。曾先生指，以他們月租約2萬元為例，津貼金額約為30萬元，而他估計，單計搬遷廠房費用及裝修費已需要約60萬元。至於可供競投的工廈單位數目亦少，不足夠安置受影響4幢工廈，有意繼續經營的租戶。

簡單的字句，關乎著租戶一生心血、多個行業的存亡。（梁鵬威攝）

斥政府犧牲香港工業

曾先生與4幢受影響工廈的租戶不時開會商討，政府賠償金額多寡，並非大家首要訴求，「現有租戶係想繼續做生意，所以先想搵地方繼續經營。」他說，既然政府聲稱有意支援中小企，就應有保留工廠大廈的政策，維持租戶的流轉，「有人退休就走，再換新人入嚟，令到成個市場繼續經營。」

曾批評，政府現時做法值得質疑，不應為房屋政策，而犧牲香港的本地工業，「唔係將租戶掟出私營市場，等佢自生自滅，拆晒工廈又解決到房屋問題咩？」

田北辰倡拆一留三 保留部份工廈扶工業發展

立法會議員田北辰指，房委會清拆工廈不但導致部份行業被迫結業，影響本港供應鏈，亦會趕絕無能力於私人市場承租單位的年輕人。他曾經接觸受影響工廈的租戶，當中不乏有意發展手作生意的年輕人，認為當局制定政策時，應考慮及平衡他們的需要。他建議當局只收回一幢工廈發展公營房屋，並在獲保留的工廈中，預留足夠單位安置受影響的租戶。

長沙灣宏昌工廠大廈於1984年落成，至今有37年歷史。大廈有1,020個單位，分布於11層樓。房委會將清拆轄下4座工廈作公營房屋發展，除宏昌工廠大廈外，亦涉及九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈，以及葵涌葵安工廠大廈。首3幅用地料可於2031年提供約4,200伙；葵涌葵安工廠大廈則可提供約600個單位，惟尚未有時間表。