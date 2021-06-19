房委會拆工廈建屋　夕陽工業難覓廠　廠戶嘆被趕絕：無咗香港製造

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-19 08:30

特首林鄭月娥於2019年《施政報告》建議，由房委會探討轄下工廈重建作公營房屋的可行性。房委會早前完成相關研究，擬清拆轄下四座工廈，改建公營房屋，最快可於2031年落成。 惟發展計劃中，一眾工廈廠戶頓成弱勢社群。其中受影響工廈之一的長沙灣宏昌工廠大廈，原本彷如一個「小社區」，見證著香港工業發展，不少專製手製產品的租戶，一直藏身於工廈內，承載著「香港製造」的標記。 逼遷的時間正在倒數，有租戶嘆難另覓地方搬遷，有感被趕絕，更直言若未獲安置，只可無奈結業，「完全係無咗香港製造。」大廈的清拆計劃，猶如抹去這個專屬香港的標記。

梁先生製作「豬籠扇」，多用於船上的廚房。（梁鵬威攝）

37年樓齡宏昌工廠大廈被納入房委會清拆工廈的計劃之一，下午時份依然人聲鼎沸、車來車往。有租户形容這裡為「小社區」，有賣花的租戶、亦有人銷售油漆，更重要的是容納了一班難覓容身之所的夕陽工業。

亞洲獨市供散客訂製「豬籠扇」

梁先生承租的單位，隱身於宏昌工廈的6樓。昏暗空間穿過機器亮起微弱燈光，牆上貼滿梁先生自繪的圖則。伴隨響亮的機械聲，梁先生解釋製作「豬籠扇」的每個步驟。他說，製扇工序先要準備圖則，再用大型機器在鐵板上打釘，其後再製作扇葉、固定板，每一塊板要磨至光滑，過程絕不馬虎，每一批訂單動輒用上半個月。

大隱隱於市，懂得摸上門訂購豬籠扇的顧客，多數來自船員。梁先生指，船員會將用豬籠扇安裝在船上廚房，「老一輩船員一返香港就嚟我公司......訂一批就已經400把。」他會為船員製作不同呎寸的豬籠扇，「如果有特別呎寸、又襟用（耐用），全亞洲得我一間。」

一把中型的「豬籠扇」重量近30磅，梁先生卻說：對我來講應該唔重。（梁鵬威攝）

憂噪音問題難覓地方搬遷

一把中型的「豬籠扇」重量近30磅，梁先生輕易一手舉起，「對我來講應該唔重。」看似駕輕就熟，不過他的本業原為另一種輕工業，專門製作首飾，16年前才接手其叔叔的生意。

廠房早期設於鰂魚涌的工廠大廈，被業主加租逾3倍，幸覓得房委會的宏昌工廠大廈單位，才可「續命」繼續經營，現時月租6000元。早前房委會通知要清拆大廈後，他曾看過大角嘴其他工廈單位，但租金叫價已高達2萬至3萬元，單靠房委會的賠償金難以補貼。

除租金問題，廠家更要顧及多部大型機器，運作時要有足夠空間，噪音問題亦要處理，令搬廠難上加難，「出到去又被人投訴。」面臨工廈清拆重建，他直言已作最壞打算．「安置到畀我就繼續做，安置唔到就拉閘。」香港製造似乎越為罕有，「直頭係越來越少，完全係無咗香港製造。」

直頭係越來越少，完全係無咗香港製造 宏昌工廠大廈租戶梁先生

廠戶尋新址 遇工廈業主開天價 亦有業主表明拒租

前路茫茫的不止梁先生，於宏昌工廠大廈一家負責加工不鏽鋼板的公司，為李先生的家族生意。經營40年，他已經是第三代的主理人，店內有不少大型機器，有的用作折彎不鏽鋼板，生產過程亦涉及燒焊的工序。

李先生為保家業，一家人曾到其他工廈單位查詢租金。惟對方開價高逾2倍，「好多業主知道呢單新聞（清拆），已經即刻加租」；加上不鏽鋼板加工的工序，涉及大型機器，有部份工廈已表明拒租。他指，單計搬遷費用已需40萬至50萬元，現時房委會提出的賠償金額，單計搬遷成本也不夠補貼。「最好係唔好搬，如果要搬，會唔會有個地方安置？」他批評，政府事前零諮詢，「結果同全港市民一樣，最後得知呢度要拆要改建。」

有經營鑄鐵工程的商戶指未能另覓地方搬遷，或需要結業。（梁鵬威攝）

好似拆公屋，然後叫居民去租私樓，咁你話得唔得？ 宏昌工廠大廈租戶

有不願透露姓名的租戶，同樣打定輸數，有結業打算。他經營鑄鐵工程已屆60年，由於工序產生噪音，只能於政府的工廈營運，「外面容納唔到我，出面工廈都活化做寫字樓，會唔會想有人喺隔離嘈住？」

該租戶對於前路感徬徨，亦有想過轉行，「好無奈，我諗唔到個方向。」該租戶批評，政府根本沒有顧及本地工業發展，「好似拆公屋，然後叫居民去租私樓，咁你話得唔得？」

李先生的家族生意經營不鏽鋼工程，內設多部大型機器。（梁鵬威攝）

拆4座工廈改建公營房屋 提供約4,800伙

根據房委會計劃，擬清拆轄下4座工廈改建公營房屋，包括九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈，以及葵涌葵安工廠大廈。首3幅用地料可於2031年提供約4,200伙；葵涌葵安工廠大廈則可提供約600個單位，惟時間表尚未有定案。

受影響租戶或暫准證持有人將獲18個月通知，並可獲發放特惠津貼，包括金額相當於15個月的租金或暫准證費等。