《華爾街日報》報道五示威者海路逃往台灣經過　美國安排轉到紐約

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-21 01:56

本港2019年爆發反修例風波後，有涉案或獲准保釋人士潛逃，包括以海路逃往台灣。美國《華爾街日報》周日（20日）發表的報道，訪問3名曾參與示威的年輕人潛逃經過。

他們連同另兩名男子於去年7月中在一個碼頭，拿着釣魚工具登上一艘橡皮艇，憑網上所學的駕駛知識，從東面海域離開香港，在海上渡過10小時出到公海，再發出求救訊號，被台灣海巡處人員發現，獲安排先到台方駐守的東沙島上岸，再到高雄隱藏，但台方礙於擔心大陸方面介入，拒絕他們居留台灣訴求。報道指美國國務院知悉事件後，安排他們於今年1月13日乘坐客機飛往瑞士蘇黎世，再轉往美國紐約。

自由亞洲電台去年8月報道，安排反修例示威者偷渡到台灣其實已經進行了一段時間，共有三條路線可以到達台灣，早於去年7月份已有兩批年輕示威者坐船逃到台灣。台方一直低調處理，拒讓外界接觸有關青年，台灣《中國時報》去年8月引述消息指，台灣海巡署在7月中下旬截獲一艘計劃偷渡至台灣的船隻，船上載有5名港人，該船隻中途因欠缺燃料漂流到東沙群島，後被安置在高雄，相信《華爾街日報》訪問的是該船人。

該次涉及5名男子，年齡介乎18至26歲。《華爾街日報》訪問了當中3人，並已核實各人資料，只刊出他們的英文名。其中一名25歲男子Ray是貨倉文員，他曾參與2019年的中大及理大衝突，他憶述漏夜經路軌逃離理大，警方曾多次搜查其父母住所，故一直躲藏起來；另外為22歲學生兼兼職酒保Tommy，曾涉非法集結被扣留三日，遭沒收護照，面臨被控暴動罪；餘下一人為26歲土木工程師Kenny，他在2019年10月則捕，被控襲警等罪。

▼2019年中大衝突▼

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於中國水域遇到船隻：我們嚇得要死

報道指，5人在啟程前互不認識， Tommy與Kenny曾付過數萬元偷渡離港，但未能成行，相信部分計劃只是騙局。最終他們三人各付約一萬元（1,300美元）購買一艘雙引擎橡皮艇潛逃。他們拒透露誰人安排，以防涉事者受到港府報復。

在7月中一個上午出發，他們在一個偏僻碼頭會合上艇，所有人都穿上不顯眼的T恤和短褲，其中一人帶了一根魚竿。由於互不認識，擔心有間諜，故他們甚少交流。他們輪流掌舵，其他人環視四周，他們當中有人在YoueTube學習在波濤洶湧的海上操縱船隻。

他們靠iPhone及指南針導航，航行五小時後，他們發現仍在中國海域。期間遇上無法識別的船隻，形容「我們嚇得要死，我們不知道他們在做甚麼」。

台方拒絕5人留台 憂成北京侵東沙藉口

至確定已進入公海外，他們減慢油門，開始吃帶上船的薯片、糖果及罐裝粟米充饑。在海上10小後，由於引擎過熱及燃料將盡，他們將引擎關掉，然後在黑夜中發出求救閃光，一小時後被台灣海巡署船隻發現。

報道指他們先被帶到距離香港約320公里、台方駐守的東沙島，再轉到台灣南部高雄一處政府秘密設施安置。當中有人希望留在台灣，但台方人員指他們必須離開。報道引述一名知情人士指出，台灣國家安全人員擔心北京會理解台方協助香港逃犯潛逃，成為入侵東沙島藉口。

▼2019年理大衝突▼

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美國務院與台方安排5人經瑞士往紐約

報道指，身處美國華盛頓、「佔中三子」之一朱耀明牧師兒子朱牧民表示，美國國務院得悉事件後接觸他，以人道主義為由，協助安排五人到美國。知情人士向《華爾街日報》表示，美國和台灣經6個月研究，於今年1月13日安排5人乘坐客機飛往瑞士蘇黎世，再轉往美國紐約。他們抵步後終於家人首次視像會面，Tommy的父母及兄妹抽泣，Ray則說母親對他仍然在世感到意外。

各人在當地陸續安頓，Kenny與一批「香港難民」住在一起，並成立組織協助香港示威者；Ray及Tommy則在紐約合租單位，希望繼續學業及加入美國軍隊。在6月4日當日，他們到紐約華盛頓廣場公園的六四集會。

報道引述港府發言人表示，警方會視乎情況，依法追捕逃犯。台灣總統府發言人以安全和隱私為由，拒絕評論事件，但稱台方將繼續依法向港人提供人道主義援助；北京國台辦沒有回應，美國國務院拒絕置評。