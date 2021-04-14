反修例示威逾萬人被捕　1752人未成年　22名少年獲警司警誡

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-14 22:00

2019年本港爆發反修例風波，據保安局提交立法會財委會文件，警方共拘捕10,242人，當中17%為未成年人士，有22名少年在警司警誡後獲釋放。 保安局又指出，警隊在910個反修例示威個案中曾使用隨身攝錄機，共錄影逾1,030段片段，當中330段曾用作調查或舉證之用，在處理示威期間，共有629名警員受傷，超過3,800名警員及家屬被「起底」。

2019年本港爆發反修例風波，據保安局提交立法會財委會文件，警方共拘捕10,242人，當中17%為未成年人士，有22名少年在警司警誡後獲釋放。（資料圖片）

保安局文件顯示，截至今年2月28日，警隊在反修例風波共拘捕10,242人，當中3,998人報稱為學生，其中1,752人為18歲以下未成年人士，462人已經或正在進行司法程序，其中209人須承擔法律後果，包括115人被定罪、90人須簽保守行為及4人被判照顧或保護令，另有22人經警司警誡後獲釋。

自2019年6月以來，警隊曾於超過910宗個案中使用隨身攝錄機，合共錄影超過1,030段片段，當中有330段曾被用作調查或舉證用途。（資料圖片）

採330段隨身攝錄機片段調查或舉證

文件透露，自2019年6月以來，警隊曾於超過910宗個案中使用隨身攝錄機，合共錄影超過1,030段片段，當中有330段曾被用作調查或舉證用途，警隊認為，在預計可能會發生對抗場面或破壞社會安寧事件中，警隊使用隨身攝錄機能有效產生降溫和約束作用，以防止違法行為。

反修例示威629警受傷

而在2019年9月至去年10月，因處理反修例風波受傷警員共有629人，當中2019年8月及11月均有過百名警員受傷，分別有104人及121人。警員「起底」數字方面，超過3,800名警員及其親友的個人資料被不當地在網上或社交媒體發佈。

警隊人事部福利服務課一直處理因警員及其家屬遭惡意針對，包括被起底、家屬被欺凌及宿舍遭破壞而求助的個案，即時提供情緒輔導及福利支援。對於警察子女懷疑在學校被欺凌，警隊管理層與教育局成立了通報機制作出處理及跟進，以保障警察子女的安全。管理層亦全力協助遭校園欺凌的警察子女作出轉校安排。

23條立法時間表難下最後定論

警隊因應反修例風波，在2019年10月設立「反暴力報料熱線」，過去2年半共收到1,243,113宗市民提供訊息，警隊指出，會對所有收到的訊息作出分析及跟進。

至於推廣《香港國安法》開支，保安局指屬於整體開支的一部分，並無具體分項數字。就推動《基本法》第23條立法，保安局指出，考慮到立法涉及的工作和範圍，有關的問題和複雜性等，以及按《基本法》和《香港國安法》的要求，特區政府會盡早完成第23條立法，但難以在這階段就時間表下最後定論。