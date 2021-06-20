《蘋果》報道稱現金僅足數周營運　周一申解凍資產出糧　但不樂觀

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-20 16:25

警方日前以涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒五名高層，保安局亦凍結與《蘋果》相關的三間公司資產，合共1,800萬元，影響公司資金周轉，或礙員工出糧。 《蘋果日報》報道指，壹傳媒昨（19日）召開董事會議，商討員工出糧方案，初步決定嘗試根據《國安法》下的「實施細則」，明日（21日）去信保安局申請許可，尋求解凍部份資產，以免公司因欠薪違反勞工法例，但對結果不感樂觀。

▼6.18《蘋果日報》如常出版▼

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根據《蘋果》報道，警方文件警告不得處理被凍結資產，違令可判監；又特別警告任何人、公司或子公司，如協助《蘋果》運作，隨時可能亦觸犯《國安法》，變相影響集團內部調動資金周轉。

此外，警方已要求本地7間銀行，不得處理3間與《蘋果》相關的公司在銀行賬戶內財產，受聘於該3間公司的員工在本月底能否如常獲發薪酬成疑。

蘋果：申解凍部份資產支付員工薪酬

《蘋果》報道又指，管理層日前曾開會討論員工支薪方案，初步決定嘗試根據《國安法》下的「實施細則」，向保安局申請許可，解凍部份資產作為支付員工薪酬之用。倘申請未能成功，下一步將根據《國安法》實施細則中附表3的第4條，向原訟法庭提出申請，要求撤銷有關凍結通知，但現時距離本月底固定發薪日不足10天，故時間上緊逼。

報道指，公司僅有足夠現金繼續正常營運數周，《蘋果日報》的印刷亦受影響，內部正檢視倉庫中墨水及紙張存量，同時未知供應商是否會繼續合作。報道又引述壹工會回應稱，理解公司目前的困境，相信公司會為員工着想和盡力想方法，希望盡快有解決方法。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼

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何啟明指暫未接獲《蘋果》員工求助

勞工及福利局副局長何啟明今出席活動後表示不評論事件，強調如因違反其他法例而被凍結資金，與是否須按僱傭條例保障員工，是兩個層次問題，不能混為一談；即使公司資金被凍結，公司負責人也應負責任，保障員工支薪等問題。他呼籲若有《蘋果》同事被拖欠薪金，可向勞工處求助，並指暫未收到任何相關求助和資料。

大律師陸偉雄表示，倘有白武士注資，《蘋果日報》仍然有望繼續營運。他又指，《蘋果日報》非只刊登評論文章，尚有娛樂、副刊、馬經、產經等版面，「其他員工都要出糧」，即使白武士打救，「不等於協助顛覆國家，理應不受牽連。」

外媒彭博社昨引述消息人士指，《蘋果》有計劃透過台灣業務，以GoFundMe.com和PayPal籌款，以維持印刷業務及向員工支薪。陸偉雄指，眾籌亦是可行的融資方案，但法律風險相對較高，因需斟酌其資金來源，倘有來源不明的巨額資金，則或有機會觸犯洗黑錢等法例。不過，眾籌所得金額若由本港市民集資捐出，「好似歡樂滿東華咁，呢個300、嗰個5000，按道理應不成問題。」

《蘋果日報》五名高層涉違反《港區國安法》被捕後翌日（6月18日），報紙如常印製，有讀者即買以示支持。（資料圖片/羅君豪攝）

假如《蘋果日報》最終未能「解凍」資產或覓得融資出路，陸偉雄指，《蘋果日報》或有機會面臨清盤危機，「就算員工賣命肯唔出糧，都仲有其他供應商要找數」，屆時員工將需循破產欠薪保障基金申索欠薪。

職工盟總幹事蒙兆達則表示，今次《蘋果日報》事件前所未見，亦與過往企業經營不善、資產被「凍結」的欠薪情況不同，因公司戶口仍有足夠資金，亦非刻意拖糧。他又批評勞福局副局長何啟明的言論，認為局方非但未有捍衛勞工權益，認為應與保安局交涉解決出糧問題。