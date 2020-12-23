歷社運、疫情　跨境巴司機停工近一年　跌入貧窮線借糧養妻女

政府今日（23日）公布《2019年香港貧窮情況報告》，本港去年貧窮人口達149.1萬，貧窮率達21.4%，較前年增8.5萬。在政府政策介入後，貧窮人口為109.8萬人，貧窮率為15.8%，較前年增加7.4萬人。政府特別提到，在職住戶貧窮情況轉差，反映經濟因素影響非常顯著。 去年受社會事件影響，再連接疫情爆發。旅遊業成為重災區，陷入冰河時期，區先生任職跨境旅遊巴司機，一家三口以往月收入約3、4萬元，但去年起收入開始暴跌，如今全家收入每月僅得1萬元，生活捉襟見肘，近月需向公司借糧度日。區先生說，以往家中生活及收入稱得上「中等」，若按最新貧窮線定義計算，一家收入跌至貧窮線下，成為疫下的新貧窮家庭。他預料家境可能再轉差，已要考慮搬至劏房，「生活逼人，但希望唔好行到呢一步」。

跨境巴士業界自2月初起停工，業界促政府提供資助。（資料圖片）

3人家庭貧窮線為16,600元

參考最新公布的貧窮情況報告，2019年1人住戶貧窮線為4500元，較前年增500元；2人住戶貧窮線為10,000港元，與去年水平一樣，結束9年連續升勢。

至於3人住戶方面，貧窮線升至16,600元；4人住戶貧窮線升至21,400元；5人住戶貧窮線升至22,100元；6人住戶貧窮線及以上為23,000港元。報告提到，3人至5人住戶升幅為十年來最低，僅介乎1.1%至2.8%。

政府在報告又提到，2019年新增貧窮人口約7.35萬，當中有35.7%為在職住戶。（《2019年香港貧窮情況報告》）

在職住戶貧窮情況轉差

政府在報告又提到，2019年新增貧窮人口約7.35萬，當中有35.7%為在職住戶；5.7%為失業住戶。相比過去幾年，貧窮人口升幅，主要集中於非從事經濟活動住戶，去年的情況明顯不同。數據又顯示，去年非綜援在職貧窮人口達66.4萬人，增加4.2萬人，貧窮率為11.3%；政策介入後，亦達到47.9萬人，貧窮率8.1%。政府認為，在職住戶貧窮情況轉差，反映經濟因素影響非常顯著。

歷社會事件、疫情 跨境巴司機收入3萬變1萬

區先生任職旅遊巴司機十多年，近幾年主要做跨境旅遊巴司機。他是家中主要經濟支柱，撐起一家三口，惟他今年3月下旬起無工開，「靠出面朋友搵散工，保就業津貼頂住先」。他說，在去年社會運動及今年疫情爆發前，一家收入約3至4萬多元，近半年在保就業計劃補貼下，勉強維持1萬元收入，而他妻子原兼職做美容業，但疫情下，美容院屢被要求停業，頓變成「零收入」。

2月3日港府宣布，關閉內地入境香港四個口岸，當時大部份跨境巴士服務也陸續暫停。（資料圖片／盧翊銘攝）

收入雖然暴跌，但活在香港，百物騰貴，每月租金接近12,000元，「雖然學校停課，但學費都係要照交」。區慨嘆生活壓力極大，這一年幾乎用盡積蓄，「已用得七七八八，家中有大有細，平常人都唔會儲到好多錢」。他坦言，以往家庭收入亦稱得上「中等」，起碼不用憂慮衣食，但疫情影響之大，令一家突然跌至貧窮線下。

跌入貧窮線 但不符資格申請綜援

區又指，身邊同行普遍面對類似情況，「有人供緊樓，或者有兩個小朋友，甚至有啲人小朋友先剛剛出世」。針對這群「失業」人士，政府早前放寬綜援資格，供有需要人士申請，但他無奈指，因資產超出限額，根本不符資格。

平日無工開，區先生只好靠朋友介紹，做一些散工，「作為一個香港人，唔想手停口停，都跟過朋友去揸貨van、做跟車，一日賺返400至500元」。

2月3日港府宣布，關閉內地入境香港四個口岸，當時大部份跨境巴士服務也陸續暫停。（資料圖片）

疫情反覆，通關無期，一眾司機盼了又盼，至今仍是一場空，「其他行業都可能仲有得經營，即使喺人少都好，都可能有港人會落街食嘢，但旅遊巴司機真係一蚊都無」。保就業計劃於11月尾完結，但近月再出現第四波疫情，重創多個行業。政府早前宣布第四輪抗疫基金，但跨境巴士司機不在受惠行列，區先生坦言大感無奈。

區先生坦言，沒想過要「捱咁耐」，現時已向公司「借糧」數萬元，望捱過艱難時刻，料最多只能捱多一、兩個月，「希望可盡快通返關，自己唔食，屋企都要食」。他亦希望政府看到從業員苦況，發放現金津貼。他形容，目前心態只能盡慳「節衣縮食」，若情況再差，甚至要由私樓搬到劏房，「生活逼人，希望唔好行到呢一步」。

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社協促設失業援助金、放寬職津限制

香港社區組織協會認為， 報告反映本港貧窮情況進一步惡化，去年反修例衝突，加上今年新冠肺炎，經濟大受打擊。不少低收入家庭面對失業、就業不足，當中很多人無法申請綜援，建議政府設失業援助金，津貼額為每月正常收入的80%，上限為16,000元，最多可領取6個月津貼，以紓緩貧窮問題。社協亦促請政府放寬申領在職家庭津貼的工資限制。