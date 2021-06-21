理大衝突案｜機電工程師等9人涉女拔萃外暴動　警員准匿名下作證

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-21 13:59

前年11月18日香港理工大學發生衝突，油尖旺一帶連帶發生多場警民衝突，9名涉案男女被控暴動等罪，案件今日（21日）在區域法院開審。控方指，涉案時間有示威者向警方擲汽油彈、磚頭，9被告被指在示威者當中，後來在附近被捕。9名拘捕警員因為工作而不便公開身份，獲法庭匿名處理，亦可經特別通道出入法庭，以及在屏風後作供。

涉在拔萃女事主外參與暴動

9名男女被告：陳國威（18歲，學生）、陳子謙（26歲，會計文員）、江鏡棠（25歲，機電工程師）、17歲陳姓學生、黃適哲（20歲，學生）、梁嘉星（22歲，設計師）、曾倩儀（23歲，銀行職員）、鄧錦樂（22歲，無業）及詹隆享（25歲，測量主任）。他們被控在2019年11月18日在拔萃女書院外參與暴動。梁嘉星及詹隆享另被控藏有剪刀、打火機燃料、六角匙、及扳手。

油尖旺區早上已出現非法集結

控方開案陳詞指，2019年11月18日早上，香港理工大學附近的油尖旺區出現了多場非法集結，並演變成暴力。

當日中午起大批示威者集結在加士居道一帶，與警方對峙，有人手持磚頭、汽油彈，後來非法集結演變成暴力。

2019年11月17日晚有示威者在理大與警方對峙，衝突延至翌日，不少示威者未能離開，同日理大外圍多區亦有示威者與警衝突。(詳看下圖)

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中午有示威者築傘陣與警對峙

下午1時多，有示威者進入加士居道，檢起水馬等物品作盾牌，並靠近警方防線，警方施放多枚催淚彈驅散，示威者稍微後退，在拔萃女書院外的加士居道築起傘陣，及後向警方防線前進。警方多次舉黑旗警告及施放催淚彈，但示威者未有散去，更擲磚頭及汽油彈，也手持盾牌、鐵枝等，示威者中包括9名被告。

有被告的物品含高度易燃有機溶劑

涉案9名被告在附近被捕，警方在他們身上搜出防毒面具、面罩、手套等物品，更在其中兩名被告身上分別搜出剪刀、打火機燃料、六角匙、扳手。有被告的物品被驗出含有高度易燃有機溶劑。

控方指，涉案片段拍到第4被告曾連同大批示威者進入加士居道，並與他人步向警方防線，又檢起水馬向防線推進，而第4被告站在示威者前線。另外，控方又指，若法庭未能裁定眾被告暴動罪成，也要考慮非法集結罪。

9名警員證人准保密身份

法官今早開庭時表示，控方早前因為9名拘捕警員的工作原因，認為他們不便公開面貌或身份，早前已向法庭申請要保密身份，而法庭亦已應要求頒令任何人不得發布可以識別到他們身份的資料，而他們的名字會以英文字母代替，可以經過特別通過出入法庭，也可在屏風後作供。

案件編號：DCCC234/2020