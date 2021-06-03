熱帶氣旋彩雲逼近港600公里　天文台指無直接威脅　料6.4狂風雷暴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-03 13:35

本港踏入夏天，天氣時晴時雨。天文台預測，位於華中的一道低壓槽會橫過華南沿岸，並在明日（4日）及周六（5日）初時為該區帶來大驟雨及雷暴；而一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，未來9日亦料有雨。 天文台又指，熱帶氣旋「彩雲」今早進入本港800公里範圍，預料會採取偏北路徑，於今（3日）、明兩日移向呂宋海峽及台灣南部一帶，並與香港保持一定距離，逐漸減弱，對本港沒有直接威脅。

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根據天文台預測路徑，熱帶風暴「彩雲」成為今年首個進入本港800公里範圍的熱帶氣旋，明日（4日）最接近本港，或逼近港600公里範圍。在正午12時，彩雲集結在碧瑤之西北偏西約250公里，預料初時向西北偏北移動，時速20公里，稍後轉向東北偏北移動，移向呂宋海峽及台灣南部一帶。

內地中央氣象台則指，彩雲今日上午8時位於南海中東部海面上，中心附近最大風力有八級。預計彩雲將以每小時20至25公里的速度向北偏西方向移動，強度變化不大；今日晚間將移入南海東北部海面，逐漸減弱消失。受其影響，今日日間至明日，南海東部的部分海域、巴士海峽、台灣以東海面將有6至8級風。

在本港，天文台指高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至 33度左右，當中元朗、大美督及上水等更高見34度以上。天文台料今日大致天晴，日間酷熱，吹和緩偏南風；天文台亦在今早7時許發出酷熱天氣警告。

明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴

明日是六四事件32周年。天文台料大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時頗大及有狂風雷暴；氣溫亦稍降至介乎27至31度。而周六（5日）亦料大致多雲，初時有大驟雨及有狂風雷暴，日間驟雨逐漸減少；市民周末如要外出則要留意天氣變化。

而下周日（6日）則料重見陽光，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫亦稍回升至介乎27至32度。

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