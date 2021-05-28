風季來臨｜恐重演十號波釀「水世界」翻版　多部門大澳聯合演練

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-28 18:28

颱風雨季將至，大澳過往例必曾成為颱風水浸的重災區，居民需要緊急疏散，汲取2018年超強颱風「山竹」的教訓，離島民政事務處今日(28日)連同多個部門進行水浸模擬救援及疏散演練，提高居民有關緊急應變安排的意識。

多個部門聯合演習

今次參與水浸演習的部門包括民政處、消防處、警務處、天文台、渠務署、社會福利署、房屋署、民眾安全服務隊、大澳鄉事委員會及香港紅十字會等政府部門及地區機構。

模擬演習今日開始，便有居民模擬在家中被洪水四面圍困，致電求助，部分人不良於行，無法離開家中，警務處及消防處派員參與水浸救援及疏散工作，民安隊隊員亦有在演練中以橡皮艇救走被圍困的居民，而離島民政事務處人員會於演習後，聯同各相關部門和機構代表檢討緊急應變安排。

根據有關緊急應變安排，當天文台預測在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在未來數小時內達到海圖基準面3.3米或以上，天文台便會透過手機短訊向政府相關部門及居民作出預警，民政處接獲相關訊息後，便啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，聯合各部及機構協調疏散、救援及緊急支援的工作。

颱風「山竹」將大澳變成澤國

當地居民會在收到天文台發出的預警後，協助將信息廣傳，以便提高警覺和在有需要時到安全的地方暫避，而設於大澳鄉事委員會辦事處、龍田商場地下的香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處和佛教筏可紀念中學的臨時庇護中心，及龍田臨時收容中心會開放予有需要的居民暫時使用。

2018年9月超強颱風「山竹」襲港，天文台資料顯示大澳水位上漲至海圖基準面上的3.75米，最嚴重水深及胸口位置，水浸令不少棚屋受破壞，商戶損失慘重，無法做生意，有大樹壓毀房屋，居民需要緊急撤離。

之後每年颱風亦有影響大澳水浸，但威力較「山竹」弱，例如去车8月海高斯風球來襲，水位上升至3米多，一度大約至眼腳位置，對附近商戶影響未算太大，政府多個部門的工作人員到現場戒備，協助居民進出低窪地區。