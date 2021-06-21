涉藏鐵釘膠管欲堵路案　4男罪成被斥集體犯案　男教師判監半年

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-21 19:17

5名男子在上水被發現藏鐵釘膠管剪刀等工具，被指想以該些工具用作堵路，其中4人早前被裁定罪成，包括一名男教師。案件今（21日）在粉嶺法院判刑，裁判官指被告有預謀且屬集體犯案，涉案物品有可能引致交通意外，明言案情嚴重，判涉案的一名地盤工入獄8個月，男教師則入獄6個月監禁，兩名被定罪的男學生則被判進更新中心。

一名男生罪名不成立

5名被告：地盤工人何國基（40歲）、男學生陳家維（19歲）、男學生林曉偌（19歲），17歲男學生及男教師謝銘基（33歲） 。首4名被告被控串謀刑事毀壞罪，謝則被控管有非法用途工具罪，指他們在前年12月9日，在上水天平村平台附近被捕，其中4人被指製作裝有鐵釘的膠管用作堵路，男教師則被指剪刀、剪鉗及士巴拿等物。涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿；除17歲男學生外，其餘被告早前均被判罪成，17歲男學生則因控方未能證明案發時他在現場而獲判無罪。

逾30支鐵釘膠喉

裁判官黃國輝判刑時指，本案案情嚴重，在現場發現三十多支已經製作完成，露出鐵釘等硬物的膠喉，更有電鑽、膠喉及鐵釘等原料，加上案發時正值深夜，各名被告明顯在製作工具以便翌日使用。

官稱有機會引致交通意外

黃官又指，不認同辯方指案情輕微，指涉案的物品輕則會損毀馬路上車輛的輪胎，更甚會引致交通意外，加上案中眾人有預謀和集體犯案，明言法庭必須考慮判處即時監禁。

唯由於第二、第三被告犯案時只年約18歲，黃官接納更新中心報告中的建議，判處二人進更新中心服刑；任地盤工人的何國基被判8個月監禁，任教師的被告謝銘基過往沒有案底，及考慮其父母的病情，扣減一個月刑期，判處他即時監禁5個月。

被告親友聞判面露神傷

四名被告聽聞判刑後心情平靜，在席上旁聽的親友則面露神傷，有女親友不禁流淚；四人被押入監房前衝到犯人欄前與親友告別，旁聽席上就有人大叫「父親節快樂」、「保重」、「等你出黎、到時見」，其中一名被告則大聲回應「等我娶妳啊！」庭警則隨即上前阻止個人，並將4名被告被押入囚室。

教師求情信稱深感後悔

辯方求情時指何國基是一名好父親，也是家中唯一經濟支柱，如今無法替家庭分擔，令家中經濟變得拮据。任教師的謝銘基則呈上由父母以及他撰寫的求情信，他指事件令家人擔心而深感後悔，其父親患有長期病患需要定時覆診，母親亦因心肌梗塞而要做「通波仔」手術。

兩名學生均被判更生中心

兩名學生被告中，次被告陳家維並非如報告所指那般無心向學，又指陳小學時期成績一直名列頭十名，他亦有積極的人生目標，希望能考上大學，直言「人品比成績更重要」，兩人均希望法庭能輕判。最後兩人均被判更生中心。

案件編號：FLCC 1704/2020