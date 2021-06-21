民安隊員涉藏白電油　警員指被告被截口震震　聲稱到旺角逛街

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-21 19:42

去年母親節有網民發起「和你Sing」活動，一名民安隊隊員在旺角涉藏白電油及打火機等物品，被控管有物品意圖摧毀財產罪。案件今（21日）在西九龍裁判法院開審。警員指被告被截停時「口震震」兼神情緊張，並稱當日只是逛街，又稱是母親叫他買白電油用來抹窗，惟警員致電被告母親卻無人接聽，最後拘捕被告。警員作供時曾指時序「跳咗」要求看記事簿，辯方則質疑警員證供有誤。

被告陳晧生（22歲）報稱民安隊隊員，被控於2020年5月10日，在旺角新世紀廣場3樓343號鋪外，管有一罐打火機液體及兩個打火機，意圖在無合法辯解的情況下使用，或導致他人使用該物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

背包內除白電油並有布碎及火機

警員12760蕭俊建（音譯）供稱，當日商場有群眾聚集，高叫「黑警死全家」和「五大訴求 缺一不可」的口號，並向警員投擲水樽等雜物。身穿灰色T恤和揹著黑色背囊的被告從3樓防煙門步出，蕭稱因為留意到他的T裇內外反轉，以及他見到警員立即轉身，故上前截停他。蕭形容被告「口震震」和神情緊張，蕭在被告背囊內發現並取出一罐白電油、兩個打火機和數條白布碎等放置地上，懷疑他藏有攻擊性武器，對方表示他只是逛街。

警員作供指時序跳咗要求看記事簿

蕭其後將被告交由警員9917吳立文（音譯）處理，吳表示沒有留意證物搜出的過程，亦沒印象同僚有向他交代。吳指當時為被告搜身，由警員15126檢取物品，吳稱：「我望住呢邊，但都可以睇到嗰邊。」吳庭上一度忘記調查經過，要求查閱記事本，稱「時序跳嚟跳去」令他「記憶上有啲亂咗」，獲法庭批准。

辯方質疑供詞有誤

吳稱，被告說是母親叫他買白電油抹窗用，吳遂致電其母親兩次但無人接聽，被告改說是父親吩咐他買的。吳認為被告前言不對後語，故作出拘捕。辯方質疑吳的書面供詞時序上有錯誤，吳承認沒有就增補資料作出更新，認為重要的是拘捕過程和內容。

案件編號：WKCC 3616/2020