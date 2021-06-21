港版國安法｜法援署：劉偉聰涉初選案前已獲委為唐英傑辯護大律師

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-21 21:17

近日有傳媒報道指，民主派初選47人案被告之一、大律師劉偉聰涉違反國安法，不宜作國安法案件被告唐英傑的辯護大律師。法援處今日（21日）回應指，按照既定準則委派，委派該案件予劉時，他本人仍未牽涉在任何案件而被控。

民主派初選47人案被告之一、大律師劉偉聰。(資料圖片／張浩維攝)

法援署表示，劉偉聰是代表法援受助人唐英傑的其中一位大律師，按照既定的委派準則委派劉接辦該案，而劉亦符合獲委派法援案件的資格。法援署委派案件時，劉仍未牽涉在任何案件而被控。

23歲男子唐英傑在七一遊行期間，於灣仔駕駛電單車與三名警員相撞，當時車上插著「光復香港 時代革命」的旗幟，唐事後被捕兼被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」。（資料圖片）

另外，有關唐英傑案件中的所有聆訊程序，包括案件管理聆訊及審前覆核聆訊，均在公開的情況下進行，控方提交的資料亦不涉及任何機密資料，故並不存在劉可從案件中獲取控方的機密資料，為日後其所涉案件作抗辯之用的情況。

23歲男子唐英傑涉嫌於今年7月1日背著插有「光復香港 時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪，為首名被控違反《港版國安法》的被告。