消息：《蘋果日報》動新聞總監張志偉辭職　9點半新聞報道停播

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-21 23:04

壹傳媒董事會今日（21日）開會決定，若保安局周五（25日）未能解封已凍結資產，將會於當日決定停運，員工今日起可以選擇即日辭職。據了解，《蘋果》有大部份員工即日辭職，包括突發組及財經組多名記者，將影響《蘋果日報》及動新聞運作，晚上陸續有員工執拾物品離開。有指本周三（23日）最後營運，但有員工力爭到最後一刻。 據悉，早前捲《港區國安法》被捕後保釋的蘋果動新聞平台總監張志偉已辭職，去年才啟播的「蘋果9點半新聞報道」，今晚播出最後一集，在約260集劃上句號。

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壹傳媒去信要求保安局就三間公司被凍結資金解凍，死線為本周五，若未獲批，壹傳媒董事會將在當日決定《蘋果日報》是否停運，當晚完成報紙出版，周六印出最後一份報紙；而網上新聞的死線將為周五晚23分59分。消息指，員工今日如決定立刻辭職，可立即生效，口頭通知及提交辭職信即可。

據悉，有大部份《蘋果》員工選擇今日辭職，當中包括突發組及財經組等，勢影響未來數日運作，因此有指或會提早停運。。

消息指，早前捲入國安法案件被捕的蘋果動新聞平台總監張志偉已辭職，動新聞內部有不少人辭職，人手嚴重不足。「9點半蘋果新聞報道」今晚播出最後一集，主播在節目開首公布：「好遺憾同大家講，今晚會係最後一晚播出蘋果新聞。」

早前捲國安法被捕後保釋的蘋果動新聞平台總監張志偉已辭職。（資料圖片/李澤彤攝）

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