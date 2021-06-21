《蘋果日報》可能停刊　美英媒體評論

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-06-22 00:45

香港警方國安處6月17日拘捕5名《蘋果日報》高層，指他們涉嫌違反《港區國安法》。公司資產亦遭凍結，《蘋果日報》可能會欠缺資金營運、或將停刊。美媒和英媒分別在6月21日和20日發表文章評論此事。

蘋果日報：圖為6月17日，一名香港警員站在《蘋果日報》大樓外。（AP）

美國《華爾街日報》21日社論稱，令人沮喪的消息是，想令《蘋果日報》噤聲的人或正在邁向成功。《華爾街日報》稱《蘋果日報》距離停刊或僅餘數天，這是關於自由的一課。

《華爾街日報》社論稱，香港當局在中國支持下，已針對所有新聞機構的命脈——其商業運作，而非直接審查它們的出版物。

該報稱：「在這裏給那些不認為它們與黎智英或《蘋果日報》事件有關的商業企業一個警告，香港當局在竊取黎智英的公司，因他們不喜歡他的政治觀點——以及在沒經正當程序與司法審查的情況下，他們已利用警令做到此事。如他們能對他（黎智英）的公司這麼做，有沒有人相信他們不會對一間冒犯中國的銀行或科技公司這麼做？」

蘋果日報：圖為6月18日，一名香港報販在整理《蘋果日報》。（AP）

英國《觀察家報》20日在社論中指出，通過下令拘捕《蘋果日報》高層，中國國家主席習近平和中國共產黨向西方國家傳達一個不加掩飾的、表達對抗西方的訊息。

它稱《蘋果日報》真正的罪名是透過有原則、有依據、批判性的新聞工作來反抗北京的非法接管，而習近平及他那些好批評的政治委員不能忍受此事。

文中稱，西方國家領導人必須挺身反對北京對民主自由的攻擊，以及要求中國政府釋放被關押的新聞工作者。

社論亦提及，香港市民上週為表達他們支持《蘋果日報》而買下大量報紙，是令人鼓舞的迹象，這顯示北京的脅迫沒徹底擊垮香港的獨立精神。