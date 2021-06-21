新冠疫苗｜單日近4.6萬人打針　預約人數增近56%　5人不適送院

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-21 23:19

本港新冠疫苗接種計劃踏入第116日，政府公布今日（21日）共有約45,900人接種疫苗，當中分別有41.8%人是接種科興疫苗，而約58.3%人是接種復必泰（BioNTech）疫苗。今日則有約34,600人預約接種時間，比昨日（20日）相關數字急升55.9%。

另外，昨日共有五宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。

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3萬人打第一劑 屬單日第6多

截至今日晚上8時的過去24小時，共有約45,900人接種疫苗，比昨日增加21.1%。接種人士當中，有30,500人接種第一劑疫苗，是接種計劃開展以來的第六高；有15,500人接種第二劑疫苗。社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興及復必泰疫苗同樣是97%。

接種比率升至29%

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約326.6萬劑疫苗。約197萬人已打第一劑疫苗，佔12歲及以上人口29%，當中約129.5萬人亦已接種了第二劑疫苗。另外，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期則尚餘72日。

昨日共有五宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院。其中四人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院。

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