新冠疫苗｜單日近4.6萬人打針　預約人數增近56%　5人不適送院

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港新冠疫苗接種計劃踏入第116日，政府公布今日（21日）共有約45,900人接種疫苗，當中分別有41.8%人是接種科興疫苗，而約58.3%人是接種復必泰（BioNTech）疫苗。今日則有約34,600人預約接種時間，比昨日（20日）相關數字急升55.9%。

另外，昨日共有五宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。

6.21粉嶺官小26師生及家長坐專車打復必泰▼

+2
+2
+2

復必泰｜首批17學生坐專車打針　粉嶺官立小五生：保護自己及別人

3萬人打第一劑　屬單日第6多

截至今日晚上8時的過去24小時，共有約45,900人接種疫苗，比昨日增加21.1%。接種人士當中，有30,500人接種第一劑疫苗，是接種計劃開展以來的第六高；有15,500人接種第二劑疫苗。社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興及復必泰疫苗同樣是97%。

接種比率升至29%

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約326.6萬劑疫苗。約197萬人已打第一劑疫苗，佔12歲及以上人口29%，當中約129.5萬人亦已接種了第二劑疫苗。另外，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期則尚餘72日。

昨日共有五宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院。其中四人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

+7
+7
+7
新冠疫苗｜60多名泰籍人打針　陳肇始讚盡公民責任、共建抗疫屏障
新冠疫苗｜醫管局：打齊兩針後14日　探病前無須預先或定期檢測
新冠疫苗｜3人打針後面癱、嚴重過敏共賠45萬　正審理2宗死亡個案
中大9月恢復面授　呼籲師生打新冠疫苗　設線上教學支援海外學生
新冠疫苗｜工聯會指兩成青年會員不考慮打針　促政府加強宣傳
新冠疫苗｜內地港人難打針　盧寵茂：7月設門診每日為千人接種
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。