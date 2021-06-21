強制檢測｜拔萃男書院附小等6校上榜　天水圍染疫家庭曾到3處覆檢

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-22 00:29

本港新冠肺炎疫情持續，政府今日（21日）晚上公布強制檢測公告，有6間學校爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠毒病相似，本月8日至21日期間的學生、老師及職員，須於本周三（23日）或之前接受強制檢測，當中包括荔枝角天主教小學一年級、拔萃男書院附屬小學六年級等。 確診並帶變種病毒的天水圍三母女，其中母親及幼女曾到的三個地方，列入覆檢名單：長沙灣麗閣邨學友社學生輔導中心、長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場及天盛街市。

政府公布，6間學校須接受強制檢測，在本月8日至21日期間的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於本月23日或之前接受檢測。受檢人士若在本月19日至21日期間已進行檢測，或已經完成冠狀病毒病疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2間須接受強檢學校的指明級別：

深水埗荔枝角天主教小學一年級

旺角拔萃男書院附屬小學六年級

4間須接受強檢學校：

屯門兆麟苑商場聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園

將軍澳唐明苑基督教香港信義會將軍澳幼稚園

鑽石山龍蟠苑永樂創新英文幼稚園

馬鞍山頌安邨馬鞍山靈糧幼稚園

根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月22日)▼

另外，因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，即天水圍染變種病毒的三母女，當中母親及幼女曾到的3個指明地方，於指定期間曾身處的人士需要再次進行檢測。

任何在本月3日中午12時至下午6時期間曾身處香港九龍長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本月23日或之前接受檢測。

任何在本月3日中午12時至下午6時期間曾身處香港九龍長沙灣麗閣邨麗荷樓地下 129 號學友社學生輔導中心超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本月23日或之前接受檢測。

任何在5月28日、6月1日、2日或3日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界天水圍天盛商場地下天盛街市超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本月23日或之前接受檢測。

受檢人士若在本月19日至21日期間已進行檢測，或已經完成冠狀病毒病疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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