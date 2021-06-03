35+初選案｜指湯家驊等曾指看不到初選有不妥　鍾錦麟求保釋被拒

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-03 13:40

已辭去區議員職務的鍾錦麟，因涉泛民47人「35+初選」案被還柙，他早前再向高等法院申請保釋被拒，法官杜麗冰今(3日)下判辭解釋理據，指鍾曾強調行政會議成員湯家驊亦曾稱看不到舉辦初選有不妥，惟律政司卻指鍾為初選眾籌，但其眾籌的方式卻與典形洗黑錢運作模式相似。杜官最終決定不許鍾保釋。

湯家驊等曾指看不到初選有不妥

法官在判辭引述鍾錦麟的律師的陳詞，指鍾曾是民主動力的副召集人，曾協調候選人和招募義工，當時數名立法會議員，及行政會議成員湯家驊均指，看不到舉辦初選有不妥之處。

鍾錦麟的律師陳辭指，行政會議成員湯家驊(圖)曾說看不到初選有不妥。(資料圖片)

鍾已退出所屬政黨

鍾的律師又指，民主動力已於本年2月解散，鍾本人亦退出他原本所屬的政黨新民主同盟，因此不會作出危害國家安全的行為。若他獲得保釋，將會花更多時間陪伴初生女兒。

曾呼籲公眾捐款辦初選

律政司的代表卻反駁稱，鍾在民主動力擔任重要角色，曾呼籲公眾捐款以舉辦初選。鍾在Facebook[帖文提供籌款的戶口，籌款所得的款項最終會轉帳至民主動力的戶口。律政司認為，這是典形洗黑錢的運作模式，以避過警方追查。

法官聽取雙方陳詞後，認為沒有足夠理由相信若鍾獲得保釋，不會作出危害國家安全的行為，因此拒絕其保釋申請。

案件編號：HCCP137/2021

47名被告中多人已宣布退出政壇，或辭去區議員職務或所屬政黨。(詳看下圖)

+ 41 + 41 + 41

11名獲准保釋的被告及其保釋條件。(詳看下圖)