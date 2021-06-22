元朗賽馬會健康院病人診期突取消　揭由陌生人致電　醫管局已報警

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-22 18:44

元朗賽馬會健康院有病人被突然取消門診預約，診所追查下發現，一個陌生的電話號碼致電預約系統取消預約，該號碼之前亦多次致電預約系統，但未能提供正確資料通過身份核對而未成事。醫管局今午（22日）表示，已就事件報警，並正全面檢視預約系統，若發現可疑電話號碼重覆致電預約系統，會考慮暫時封鎖有關號碼。

元朗賽馬會健康院有病人的診期被陌生人擅自取消，醫管局報警。（醫管局圖片）

元朗賽馬會健康院上周六（19日）向醫管局報告，一名病人依然其早前透過普通科門診電話預約系統所預約的診期，被人透過預約系統取消。診所職員檢視系統紀錄發現，有關取消預約的指令是由一個並非屬該病人的電話發出，有關電話號碼近期曾多次致電預約系統，懷疑有人在病人不知情下擅自取消有關預約。

醫管局在接獲報告後，檢視近期預約系統的紀錄，證實有關電話號碼過去曾多次致電預約系統，惟致電者未能提供正確資料核對身份，因此之前未曾更改其他病人的預約。

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醫管局表示，今次事件並不涉及病人資料外洩，強調預約系統僅容許致電士確認其資料，以及預約、查詢或取消診期，並不能透過系統進一步接觸病人的其他資料，而今次事件亦不牽涉其他由診所向病人直接發出的覆診診期。

當局已就事件報警，並指正全面檢視預約系統，若發現可疑的電話號碼重覆致電預約系統，會考慮暫時封鎖有關號碼等措施，以防止同類事件再發生。發言人又提醒病人，若發現其經預約系統預約的診期被擅自更改，應立即與診所職員聯絡，病人亦應盡量避免將個人資料交予陌生人。

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警方上周六已接獲醫管局報案，指有病人的門診預約紀錄懷疑在不知情下被第三者取消，網絡安全及科技罪案調查科人員接手案件，經初步調查，案件列作求警調查，暫未有人被捕。