醫管局港島東總監陸志聰不怕獵頭公司搶醫護　指反顯示值得留下

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-15 07:33

「呢世人我淨係做過一份工！」醫院管理局港島東聯網總監陸志聰榮休，他見盡醫護不足、人手荒問題。不過他的管治哲學反而希望，同事獲獵頭公司青睞有出走機會。他解釋，能夠令機會處處的專業人士留下，代表工作環境愉快，同事水準高，才能跟他一樣「一份工做到老」。

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陸志聰（右三）在公立醫院初出茅廬，貢獻32年直到今年榮休之喜。（受訪者提供）

到飯堂看面色感民情

陸志聰管理經驗豐富，認為不外乎軟件、硬件分析事物。他同意無可能完全填滿醫院空缺，「我喺伊利沙伯醫院做前線、駐院醫生時候，唔知院長叫咩名，後期先知佢唔係中國人」，因為前線是關心事業發展、衣食住行。

他一於由「食」入手，較喜愛到飯堂感受院內氣氛，「入到飯堂歌舞昇平咁無問題，如果個個唔睬你，擰歪面咁就有事。」

陸志聰期望公立醫院醫護可以做到退休。（朱海棋攝）

現代化醫院將誕生 引入海外醫生強化「軟件」

陸志聰認為軟件較硬件重要，但硬件做得差，亦會局限一流的醫療團隊，「舊醫院分開好多部門，可能三層甚至三座，急嘅病人中風、撞車無得等」，「五、六個部門分散唔同樓宇，每個遲五分鐘，都遲一個鐘啦（半小時）」。

醫管局着手重建醫院，陸志聰強調現代化的醫院即將誕生，硬件理應不再是問題，軟件就要引入海外醫生，挽留醫護人手，始終都是靠凝聚力，「你會好自豪咁講自己係醫管局護士，我係邊間醫院醫生嚟嘅。定係細細聲唔想講咁樣呢？」他相信已經反映同事對醫院的投入度。

陸志聰認為，獵頭公司向公立醫院醫護挖檔，代表同事能力高水平（朱海棋攝）

醫院流失問題嚴重，越有經驗、醫術卓越醫生，更可以轉投私人市場做「星球人」——每星期賺100萬元。陸志聰分享管治哲學，認為獵頭公司向同事招手是好現象，代表他們高水平，但最後他們會因為工作環境愉快，而選擇公立醫院並與他一樣工作到退休。