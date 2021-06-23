浸大體育系副教授雷雄德退休　轟教育商品化：社會只求學生入名校

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-23 00:10

執教鞭28載的浸大體育、運動及健康科學系副教授雷雄德，將於今年8月退休。雷Sir總括多年教育生涯，指出近年來教育有「商品化」趨勢，成績重於知識，「成個社會文化，都要求學生一定要入到名校，根本唔係真係自己想去學習」，「走咗去一條錯嘅路」，他提醒學生要重新審視求學態度。

離開浸大教職後，雷雄德稱會「退而不休」，繼續致力於體育推廣工作。

追究責任已經無謂，但我個人覺得教育商品化係走咗去一條錯嘅路。 浸大體育系副教授雷雄德

執教鞭28載的浸大體育、運動及健康科學系副教授雷雄德將於今年8月退休。（張浩維攝）

推廣全民運動成功一年可慳20億醫療費

雷雄德回顧香港體育演變歷史，指運動與政治議題密不可分，但目前體育在社會中的發展並未達到應有水平，「如政府推行全民運動成功，可以慳返百分之二至百分之九嘅醫療開支，以此粗略估計，香港一年可慳到大約10至20億，十年就係200億。」

雷雄德表示，從近幾屆學生「根本你唔關心自己嘅學習，只係關心分數」。（張浩維攝）

雷雄德：教育商品化走咗去一條錯嘅路

雷雄德回憶28年的教育生涯，分享與不同學生所經歷的故事。他憶述於1999年，在帶領學生到山上進行戶外活動時，有學生意外被狗咬傷大腿，以致向飛行服務隊求援，這次意外提高了他的風險管理意識。

雷雄德又指出，最近幾屆學生與十多年前相比，求學心態有所改變，而近年教育更有「商品化」趨勢。他說：「由小學到大學，根本你唔關心自己嘅學習，只係關心分數。成個社會文化，都要求學生一定要入到名校，根本唔係真係自己想去學習。」他批評說：「追究責任已經無謂，但我個人覺得教育商品化係走咗去一條錯嘅路。」

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雷雄德冀成立體育發展專責部門

回首半生，雷雄德笑稱他有一個快樂的童年，因興趣而熱愛學習。而家人亦支持他的志向，他於中五時入讀香港外展訓練學校，從此便於體育路上發展。時光荏苒，兩個月後雷雄德便會離開浸大，但他強調會「退而不休」，持續關注香港體育推廣工作。他稱理解政府在決策上有先後之分，體育現正處於較後的位置，但他強調政府應理解體育對社會的價值，「無強建體魄點做到政府想要嘅嘢」，冀政府能成立體育發展專責部門，推行體育政策。