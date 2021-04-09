撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-09 08:01

新冠肺炎在全球大流行，原定於2021年舉行的東京奧運也要延期。去年本港體育界年度盛事「2019年度香港傑出運動員選舉頒獎典禮」同樣受疫情影響未能舉行，港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，典禮是對本港運動員的一個鼓勵，故決定首次利用延展實境（XR）科技帶到大家到雅典古奧運的現場，雖然無法實地重演過去的千人晚宴情景，但他也希望「可以喺網上突圍而出，吸引多啲市民嘅眼球，多啲人留言支持我哋嘅運動員。」 另外，身成香港藝術發展局成員的他，也找十位本地藝術家以不同方式講述運動員的堅持、辛酸，以及成功的故事。港協暨奧委會副會長霍啟剛接受《香港01》專訪，大談首次在傑出運動員頒獎禮應用延展實境（XR）技術，又指東京奧運轉播權仍未有着落，希望政府出手購入。

霍啟剛專訪：

01專訪｜東京奧運無電視台願購轉播權 霍啟剛望政府出手

01專訪｜傑出運動員頒獎禮將用XR 霍啟剛撮合體育藝術跨界合作

受疫情影響，無論本地或海外的體育發展都大受打擊。霍啟剛坦言，過去一年對精英運動員不容易，場地關閉、比賽延期等對他們的身心都有影響，節奏會被打亂。他說：「我有同過運動員傾，例如石偉雄（競技體操運動員），佢哋都好正面，無埋怨」。而過去不少運動員都會盛裝出席頒獎典禮，令他更堅定要舉辦典禮，「對運動員是一個肯定，一個鼓勵。」

港協暨奧委會副會長霍啟剛接受《香港01》專訪，大談首次在傑出運動員頒獎禮應用延展實境（XR）技術，又指東京奧運轉播權仍未有着落，希望政府出手購入。（曾梓洋攝）

談到採用XR科技的原因，霍啟剛指不想因為疫情再將典禮延期，覺得對獲獎的運動員並不公平，「拖太耐」。但礙於疫情下，所有生活都要適應「新常態」，無法舉行過往的千人晚宴，霍啟剛與同事便研究如何將線上典禮更加吸引，有別一般的網上直播，「偶然下通過胡恩威（進念‧二十面體聯合藝術總監）介紹延展實境，結果靈機一觸就踏上呢個方向。」

霍啟剛也想藉典禮將體育界及不同界別連繫起來，「除咗運動員會得益外，係咪都可以幫到其他組別呢？」最終促成港協暨奧委會與香港專業教育學院(IVE) 合作，找來一班學生製作典禮等背景的3D設計，將典禮由香港帶到雅典古奧運的現場。

今年的典禮主題為「敢動藝術」，霍啟剛透露找來了10位不同藝術家與運動員進行了一場「碰撞」，合作創作出20件不同的藝術品，包括油畫、岩彩、裝置藝術等，「新嘗試去講述運動員堅持、刻苦至成功奪獎的故事。

「2019年度香港傑出運動員選舉頒獎典禮」將會在4月10日（星期六）在網上舉行，市民可以按此收看。霍啟剛希望今次採用XR科技的新嘗試，可以吸引更多人收看，「多啲人留言支持我哋嘅運動員。」