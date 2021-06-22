宗教聚會鬆綁　聖公會建議崇拜維持現狀：難檢查打針紀錄

本港疫情連續14天「清零」，港府宣布進一步放寬社交距離措施，本周四(24日)起生效。雖然限聚令仍維持4人不變，但宗教聚會、婚禮及股東周年大會等，如果場內有三份二人已接種第一劑疫苗，參與人數可提高至場地容量的100%。

不過，聖公會發出內部通知，指主教院認為檢查所有參與崇拜者的疫苗接種紀錄相當困難，加上不希望有⼈因尚未打針⽽被拒參與崇拜，因此建議各堂把崇拜參與⼈數上限維持現狀、即入座率的一半，此即意味即使大多數教友已打針，亦將不會「全堂滿座」；至於天主教香港教區則暫未有最新指引。