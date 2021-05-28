01消息︱基督教選委誕生方式曝光　拒個人提名　教會抽籤爭出線

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-05-28 07:00

立法會昨日三讀通過改革選舉制度條例草案，其中功能大升級的選舉委員會，絕大部分細節已出爐，但個別界別分組產生選委方式，仍有待敲定。其中在選委會佔60席的宗教界，由六大宗教團體各自提名10人出任選委。據了解，香港基督教協進會傾向繼續以抽籤方式產生選委，但全部改為「團體票」，不再容許教徒以個人名義參加抽籤。 至於具體抽籤方式，消息指，基督教協進會的6個創會團體，包括信義會、聖公會等，將抽籤瓜分其中3席，而未被抽中的3個團體，可於再下一屆選委會「輪換」成為代表，以體現公平原則。

六大教會輪流做選委

來屆選委會增至五大界別、共1,500人，屬第三界別的宗教界沿用以往安排，佔60席，由基督教協進會、天主教香港教區、中華回教博愛社、道教聯合會、孔教學院及佛教聯合會，各自提名10人出任選委。六大宗教中，以基督教協進會競爭最激烈，上屆該會放棄「教內普選」，改以抽籤方式產生選委，包括接受普通教友以個人名義參加、堂會、宗派總會提名等，當時有多達580名基督徒經「個人提名」爭取成為選委。

不過，今次選舉大改制後，據聞基督教協進會亦計劃刪除「個人票」，改由該會20多個團體提名產生。據了解，基督教10席選委將分成兩部分，其中3席由協進會6個創會會員抽籤產生，即中華基督教會香港區會、香港信義會、聖公會港澳教區、循道衛理聯合教會、救世軍和中華基督教青年會，「中籤」的首3個團體將成為新一屆選委，但不能在下一屆選委會連任，屆時需把席位「轉讓」至其餘3個教會，以體現公平、均等機會參與原則。

教會最多派5人抽籤 倘DQ可補上

至於餘下7個選委議席，則由10多個教會或基督教機構抽籤產生，包括香港崇真會、香港佑寧堂、信義宗神學院等。據了解，各教會可提名最多5名代表參加抽籤，一旦有人不符參選資格，亦可隨時補上，但各教會最多只有一人可成為選委，「中籤」機會均等。

有教會中人表示，由於新一屆選委會需通過資格審查，由教會「團體提名」選委較為穩妥，而普通教友想躋身選委，只能向所屬教會爭取，基督教協進會稍後將公布具體方案。