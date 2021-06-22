板前壽司前會計偷2千4百萬　鄭威濤逾十年後報警　被告認罪候判

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-22 19:30

板前壽司前會計部經理於2004至2006年任職期間，偽造銀行存款單，偷取公司逾2400萬元。惟公司核數師處理公司賬目時，經理未能提供會計文件，之後更離港逃至內地。經理於2016年返港時原以為會被捕，但因公司老闆鄭威濤當時尚未報案，經理在港繼續生活。直至鄭於兩年報警，經理才落網。他承認6項偷竊罪，法官聽取求情後，押後至下周二（29日）判刑。

受財政壓力沉迷賭博

被告唐智靈，50歲。辯方今求情指，被告和2002年和內地妻子結婚，翌年兒子出生，他備受財政壓力，並沉迷賭博，常到澳門賭場賭錢。於2007年事件曝光，他到深汌和妻子生活，兒子則為跨境學童，需到香港上學。

板前壽司創辦人之一鄭威濤雖然在2007年已發現被告唐智靈偷款，但至2019年才報警。（資料圖片 / 朱棨新攝）

被告回港當巴士司機

被告因此於2016年返港，但原來鄭威濤於2019年才報案，被告返港時未有被捕。他其後任巴士司機，並於鄭報案後才被捕。

案情指，鄭威濤為板前壽司的的董事，於2004至2006年間成立駿濤等多間公司，以營運分店。被告則於2004年受僱為板前會計部經理，而總經理會把從每間分店收集的即日現金，向被告匯報並交給他，而現金須存入各分店的戶口。

鄭2007年已發現被告偷款

惟板前的核數師於2007年初為公司核數，但被告未有提供會計文件，核數師遂通知鄭。被告同年10月2日午膳後失去聯絡，離開香港。同時，鄭和核數師發現被告偽造銀行存款單，顯示從每間分店收集的即日現金，已存入相關戶口。他們又發現，被告於2004至2006年間，共偷取公司2419萬多元。

被告認用打字機偽造銀行存款單

鄭於2019年3月報案，警方同年7月拘捕被告。他在錄影會面中承認私吞公司的款項。並用辦公司打字機偽造銀行存款單，設法把偷去的款項記入板前資產負債表的「開支」帳項，以圖將失款勾銷。

案件編號：HCCC32/2021