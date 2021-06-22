《蘋果日報》面臨停刊　壹傳媒工會：就離職安排與管理層保持聯繫

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-22 20:53

保安局以涉違國安法為由，凍結《蘋果日報》關連的3間公司資金。壹傳媒董事會昨（21日）定「死線」，若本周五（25日）前未獲解凍部份資產發薪，《蘋果日報》將需停刊。 壹傳媒工會今晚（22日）發聲明，提到與管理層會面，若董事會周五拍板決定《蘋果》停刊，網上新聞最快於周五深夜起停止更新，周六出版的《蘋果日報》將是最後一份，工會會繼續就停刊後的離職安排，與管理層保持聯繫。

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壹傳媒工會在聲明指，《蘋果日報》經歷創報以來最動盪的一周，上周四（17日）警方動用《國安法》，拘捕5名高層及編採人員，其中集團行政總裁張劍虹及總編輯羅偉光被落案起訴，被還押至今，集團三間公司資產亦被凍結，導致公司無法支薪。

壹傳媒工會今晚（22日）發聲明，提到與管理層會面，若董事會周五拍板決定《蘋果》停刊，周六出版的《蘋果日報》將是最後一份，（梁鵬威攝）

工會又指，公司上下同事在這段時間經歷莫大壓力，周一的董事局雖未有確實停刊決定，但同事明白艱難處境下，公司短期內或無可避免會結束，故在考慮個人、家庭等因素後，有同事決定辭職離開，工會對此表示衷心尊重及祝福，又認為公司昨日起，容許同事辭職時豁免代通知金，是在艱難時期便利同事的安排，值得肯定。

聲明最後提到，副社長陳沛敏、前動新聞總監張志偉、集團營運總裁周達權3人，上周經歷拘捕及扣押，保釋後仍不斷為同事張羅，工會特別向他們致謝，亦感謝公眾及傳媒同業連日的關心。