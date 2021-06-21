持4億元壹傳媒助蘋果出糧？　湯家驊稱可行　不等同犯國安法

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-06-21 15:07

保安局局長李家超在周四（17日），指蘋果日報涉違國安法，相關三間公司資產被凍結。《蘋果日報》引述警方警告，若有人涉及參與教唆或資助相關罪行，不論是公司或子公司，隨時可能觸犯國安法，變相壹傳媒協助蘋果出糧，或同樣觸犯國安法。 但是，行會成員兼資深大律師湯家驊卻認為，任何公司資助《蘋果》運作等於違法，是錯誤的理解，協助出糧營運不等於勾結外國勢力、違反國安法的行為。 《香港01》正向保安局查詢，壹傳媒協助蘋果出糧會否觸犯國安法，正待回覆。

黎智英助手兼顧問Mark Simon今日（21日）向路透社表示，由於保安局已凍結三間公司的資產，《蘋果》無法出糧予員工，被迫停止運作是「數日內的事」。《蘋果日報》引述警方警告，指任何人、公司或子公司如協助《蘋果》運作，隨時觸犯國安法，令壹傳媒集團內部調動資金周轉受影響。

▼6.18《蘋果日報》如常出版▼

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湯家驊：助《蘋果》營運等於違法屬理解錯誤

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，任何公司資助《蘋果》運作等於違法，是錯誤的理解：「香港有無罪推論，只有在定罪後，法庭有權停止一家公司的營運，或撤銷註冊。」他又強調，現時保安局只凍結《蘋果》的三個戶口，並未禁止其營運。

湯家驊又指，現時凍結的三間《蘋果》相關公司1,800萬元資產中，相信有疑涉犯罪的證據，壹傳媒集團的其他資產理應不受牽連，可以代《蘋果》向員工支薪。

保安局局長李家超上周見記者時強調，不論在集團內外，若有人涉及參與教唆或資助相關罪行，警方必定追究到底。他又指，凍結犯罪分子財產是國際公認做法，呼籲市民切勿與犯罪分子同流合污，以免後悔莫及。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，任何公司資助《蘋果》運作等於違法，是錯誤的理解。（資料圖片／李澤彤攝）

助營運不等於勾結外國 湯家驊：壹傳媒可代出糧

不過，湯家驊認為，李家超在記者會上所指的，只涉犯法、勾結外國勢力的行為，並非《蘋果》的營運：「他說的應是市民不要要求外國制裁香港，協助出糧的行為只是《蘋果》營運問題。」故此，湯認為即使《蘋果》最後被定罪，壹傳媒集團應該不會被追究。

對於Mark Simon今日指，有報販嘗試轉賑至《蘋果》被凍結的銀行戶口被拒，湯家驊指理論上不會出現有關情況，但要視乎凍結令的內容：「又或者銀行作為商業機構，決定不處理相關交易。」

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼

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陳振英：會否觸紅線取決於當局

金融界立法會議員陳振英解釋，銀行凍結戶口有多種狀態，不排除涉事三間公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司均被限制進出款項。陳續指，倘蘋果資金短缺，壹傳媒實際上可動用名下資金為其支付員工薪金，但礙於壹傳媒是上市公司，故須訂立有關法律關係及文件，以向股東交代。



對於壹傳媒倘協助蘋果支付員工薪金會否涉違國安法，陳振英則指，取決於當局視蘋果日報繼續營運是否涉違國安法。倘被視為違反國安法，壹傳媒為其支付員工薪金或會觸及法例，故作為上市公司需向股東交代，壹傳媒或不會承擔此風險。

對於壹傳媒倘協助蘋果支付員工薪金會否涉違國安法，陳振英則指，取決於當局視蘋果日報繼續營運是否涉違國安法。（資料圖片／羅君豪攝）

Mark Simon受訪指集團仍有4億

Mark Simon今日接受CNN訪問時，表示集團現時尚有約4億港元資金，但銀行賬戶被保安局及警方凍結，無法向記者支薪，及支付報販。