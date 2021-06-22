男子激光後嚴重燒傷　涉事醫生否認指控　形容情況正常

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-22 21:58

年約40歲、從事零售業的X先生昨天（21日）召開記者會，公開指控一名醫生涉嫌疏忽，以過高能量的激光做療程，以致他的面部嚴重燒傷，如同毀容。 涉事的醫生曾家雄今天（22日）以電話回應，他否認指控，認為「激光治療本身就是一個燒傷」，必然會有結焦的過程，形容X先生面部相片的狀況只是「頭一、兩日做完（療程），結晒焦，梗係唔好睇！」他並稱自己使用的能量屬安全水平。

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X先生接受激光療程後嚴重燒傷，昨天現身說法，指控負責的醫生疏忽。（張浩維攝）

曾家雄：激光治療本身就是一個燒傷

X先生控訴在澤仁醫療中心接受由曾家雄醫生負責的「CO2 laser療程」後，便嚴重燒傷。曾家雄今天回覆，直言「激光治療本身就是一個燒傷」，他稱晒太陽可能會引致一級燒傷，被火鍋爐燙傷或會引致二級燒傷，若被熱水燙傷，深入真皮層，需要植皮，便是三級燒傷，CO2 laser有機會造成最多二級燒傷，至於是否嚴重，這說法則見仁見智。

由相片見到X先生在激光後皮膚受損，曾家雄這樣回應：「頭一、兩日做完（療程），結晒焦，梗係唔好睇！」他否認X先生皮膚在激光後含膿，稱相片中所顯示的是一些血漿、皮膚分泌物，屬正常現象，又指X先生以往接受的「皮秒蜂巢療程」都會出現類似情況。

記者在現場見到，即使過了三個月，X先生的下巴仍有「一格格」激光的痕跡。曾家雄指可能X先生康復得較慢，但正在好轉，有信心「畀多少少時間」會完全康復，並指一般都需要兩、三個月才會完全痊癒，皮膚回復光滑。

指根據事主皮膚狀態決定用量：需約7天才結痂

對於X先生質疑他用12watt的能量是太高，曾家雄指不同儀器有不同標準，他決定使用12watt是考慮了X先生的皮膚狀態，以及對於激光的了解程度。他解釋，由於X先生已接受數次「皮秒蜂巢療程」，深信X先生明白激光後需時結痂，亦曾口頭上告知X先生，今次療程後需約7天才結痂，他形容12watt對於X先生是安全水平，而以往其他人接受的12watt的療程也無人投訴。

圖為涉事的CO2 laser療程儀器。（受訪者提供）

X先生另批評曾家雄沒有解釋CO2 laser的風險，並篡改「知情同意書」，自己無剔上「同意接受CO2 laser」一格，但醫療中心自行補上。曾家雄稱「皮秒蜂巢療程」和CO2 laser的風險是一樣，故同意書亦是同一份，又反指他所持的同意書正本由始至終都有剔上同意接受CO2 laser」一格，並是由X先生在3月19日所剔，中心沒有篡改文件。

指事主妻及表妹於醫療中心任全職美容顧問

對於自己曾遭醫務委員會停牌一事，曾家雄承認是事實，但指在2020年3月醫委會已同意他復牌，亦有要求他在復牌後3年需達到一些要求，非無監察。他稱，早前曾與X先生會面，同意支付一段時間的皮膚醫生費用，但公司要求X先生簽署「不再追究聲明書」，X先生無回覆，故無下文，未來會再邀請X先生調解，指願支付X先生的醫療費用。

他又稱，X先生的太太和表妹本來是澤仁醫療中心的全職美容顧問，而二人在事件後分別於5月底及6月初離職。