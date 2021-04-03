美白護膚｜雷射激光去斑換膚懶人包　效用風險及術後護理一文看清

撰文： 照護線上 最後更新日期： 2021-04-03 11:02

許多人看了火紅電視劇後，就學著男女主角剪某個髮型、換上某種首飾，朋友見到了，卻忍不住說：「時尚的完成度在於臉。」臉對了，髮型、首飾就能幫忙加分；臉色不好，髮型、首飾也幫不上忙。 我們雖然無法複製，也無需複製明星們的完美五官；但說到臉，最重要的就是臉的膚色與臉的膚質。膚色的重點並非一白遮三醜，健康的小麥色皮膚也很陽光耀眼。但若是膚色不均、臉上斑點多，就讓人感到萬「斑」無奈。講到膚質，你可以想想看小孩子的肌膚那充滿膠原蛋白、粉嫩又有彈性的感覺，沒有細紋，沒有粗大毛孔，就是大家喜歡的好膚質。 想要改變膚色與膚質，保養品常是眾人的首選；然而激光雷射是個更經得起科學驗證有效的方式。市面上你能聽到的激光雷射種類繁多，像淨膚、粉餅、飛梭、皮秒…等等，幾乎是大家都曾聽過的選項，那這麼多樣化的雷射種類，究竟該怎麼選呢？

醫師通常會問患者，他介意的究竟是皮膚的哪些問題，是在意自己的斑點太多，還是介意毛孔粗大？簡單來說，就是在意「膚色」還是「膚質」？從這兩個大方面下去著手。如果在意的是膚色，就要繼續評估斑點的種類是淺層還深層；若在意的是膚質，就要再分辨是鬆垮、細紋、或凹疤的類型。

不過，通常大家會說的是：「我要膚色與膚質一起改善！」

想要一次改善兩大肌膚問題，絕對是人之常情。現行雷射中有沒有這麼好的武器呢？目前較有機會達到這個目標的，大概就是「皮秒雷射」了。

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皮秒是什麼？

原本皮秒是個時間的記量單位。大家可能比較常聽到「納米」科技，代表nanometer，nano被翻譯成納，也就是10的-9次方，也就是0.000000001公尺。半導體材料多用納米來記量。那講到納秒，就是代表10的-9次方秒，也就是0.000000001秒。

至於「皮」則是代表pico，也就是10的-12次方，皮秒就是10的-12次方秒，也就是0.000000000001秒。

這麼多0看起來讓人頭很暈，其實沒有這麼複雜。打雷射的時候，我們要加入「時間」這個概念，就是輸送雷射光的能量進入皮膚的時間。如果是傳統淨膚雷射，脈衝時間大約是7納秒左右。而皮秒雷射的脈衝時間約為240皮秒到750皮秒之間。也就是說，皮秒雷射比傳統的淨膚雷射脈衝時間短，速度快了10倍。（並不是差到1000倍那麼誇張！因為皮秒雷射的脈衝時間是幾百皮秒，並不是1皮秒。）

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這時你可能會問，那脈衝時間究竟要長一點還是短一點好？

我們先來想像一下，假使你今天是個情報員，需要劫走中情局辦公室裡的一份資料，你會想要怎麼做？

你會想要花很多時間，把周遭搞得亂亂的，讓大家都知道你是一個烏龍情報員嗎？

還是你會希望在最短的時間裡，精準、快速地取得資料，不搞亂周遭環境，即使後來有人走進房間，也很難注意到文件已被劫走。做到這樣，才是成功的頂尖情報員吧！

所以這時答案就呼之欲出了！想要精準、快速，脈衝時間要短一點，因此皮秒會是個選項。我們打雷射，是要擊碎皮膚裡的黑色素，過程如果可以用最短的時間，以雷射光震碎黑色素顆粒，而且不要讓附近組織受到傷害，結果會比較理想。

因為雷射的能量容易轉成熱能，熱能就會傷害附近組織，過度熱能累積會引發傷害，所以你會聽到有人打完雷射後造成「反黑」，很可能就是因為過度熱能累積而造成的傷害。脈衝時間愈長，皮膚受熱泛紅、反黑的機率就愈大。

用皮秒雷射來震黑色素時，會震成更碎的顆粒，也就是說，皮秒雷射碎解黑色素的能力較好，之後黑色素清除率會比較高。所以，皮秒雷射有機會改善膚色。然而皮秒雷射還是有可能出現反黑的狀況。

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蜂巢探頭助改善膚質

說到皮秒，你也會常聽到要配合「蜂巢探頭」，這又是什麼呢？蜂巢探頭是聚焦鏡片，在傳遞能量時裝在前端的透鏡，因此打出來的能量會在蜂巢透鏡的中心點，等於讓能量聚集，效能更高。於是這個皮秒雷射的震波傳遞到真皮層後，也能刺激膠原蛋白與彈力纖維增生，改善細紋與毛孔粗大的問題。所以，皮秒雷射能夠改善膚質。

過去提到痘疤治療，大家會先想到磨皮，或是飛梭雷射。而用皮秒會有怎樣的不同呢？原本的飛梭、或傳統磨皮都需要比較長的修復期，傷口通常很明顯，需要貼人工皮或擦藥來保護受傷的皮膚表面。然而皮秒的蜂巢探頭打完後，並不會移除表皮、破壞表皮，因此幾乎是沒什麼傷口，組織修復期較短，不需要繁雜的術後照顧。

簡單來說，皮秒雷射能在最短的時間內傳送能量，且減少熱反應，因此對皮膚傷害較小，能同時帶來改善膚質與改善膚色的好處，而且通常治療療程比傳統雷射還要來得少，能夠減少進出診所的頻率。不過，打了皮秒雷射後也不是萬能，不可能一次把斑點除光，之後同樣要記得保濕和防曬！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：一起改善膚色與膚質？皮秒雷射（懶人包）】