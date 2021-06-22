滙豐通告指流動理財僅在港使用　晚上澄清：客戶在海外可如常使用

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-22 22:57

香港上海滙豐銀行今日（22日）向客戶發出通告，指今年7月26日起，網上及流動理財條款將推出修訂版本，當中包括指明網上及流動理財服務，只供在港客戶於本港使用。

滙豐今日晚上回覆強調，香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務的計劃。是次條款更新，是將目前的「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，方便客戶能一併查閱，並就此事為客戶帶來不便致歉。

滙豐銀行表示，自7月26日起網上及流動理財條款將推出修訂版本，當中指該行於本港受監管和獲准在港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供在港客戶於本港使用。（滙豐銀行文件截圖）

滙豐：為客戶帶來不便致歉

滙豐銀行表示，香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務，而該行在其他營運地點亦有類似條款，並就此事為客戶帶來不便致歉。

滙豐向客戶發出的報告指，自7月26日起，網上及流動理財條款將推出修訂版本，該行於本港受監管和獲准在港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供在港客戶於本港使用。

修訂版本中亦提醒，如客戶身在香港以外，或並非該行客戶，切勿使用、下載或分發網上或流動理財；客戶如本港以外地區或國家使用或下載網上或流動理財，該行未必獲准提供相關產品或服務，客戶亦不一定獲該國家或地區的法律准許。

銀行業界人士指出，有其他銀行都有類似條款，屬於免責「頭盔條款」，提醒使用者在香港以外地方使用時，需自行負責法侓風險。