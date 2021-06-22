滙豐銀行發通告　提醒香港客戶在海外或不能用流動或網上理財服務

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香港上海滙豐銀行今日（22日）向客戶發出通告，指今年7月26日起，網上及流動理財條款將推出修訂版本，當中包括指明網上及流動理財服務，只供在港客戶於本港使用。如在本港以外地方使用或下載網上或流動理財，該行未必獲准在客戶身處或居住的國家、地區提供相關產品或服務。

滙豐銀行表示，自7月26日起網上及流動理財條款將推出修訂版本，當中指該行於本港受監管和獲准在港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供在港客戶於本港使用。（滙豐銀行文件截圖）

滙豐銀行表示，自7月26日起網上及流動理財條款將推出修訂版本，當中指該行於本港受監管和獲准在港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供在港客戶於本港使用。

滙豐：客戶身在香港以外切勿使用、下載或分發網上或流動理財

修訂版本中亦提醒，如客戶身在香港以外，或並非該行客戶，切勿使用、下載或分發網上或流動理財。而客戶如本港以外地區或國家使用或下載網上或流動理財，該行未必獲准提供相關產品或服務；客戶亦不一定獲該國家或地區的法律准許。

滙豐銀行表示，自7月26日起網上及流動理財條款將推出修訂版本，當中指該行於本港受監管和獲准在港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供在港客戶於本港使用。（資料圖片／鄭子峰攝）

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