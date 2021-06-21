美國謀加息滙豐反插逾3%　黃國英：銀行股衰到貼地　寧吼科技股

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-21 18:05

美聯儲上周議息突然變鷹，有官員更預示明年將首次加息，觸發美股及美債大幅波動，美國30年期國債自2月以來，首次跌破2厘。雖然加息傳統上會對銀行股有利，不過銀行股今日卻一反常態，全線下挫。首當其衝的是「5號仔」滙豐控股（0005），今日裂口低開，盤中最多挫逾4%或2元，收市跌3.5%報45.55元，創逾兩個月低。

豐盛金融集團資產管理董事黃國英表示，銀行股跌勢，主因近期美債息曲線趨平。（資料圖片）

專家指出，銀行股跌勢，主因美國債息走勢不利銀行股，近期美債息曲線趨平，形容情況「衰到貼地」，投資不應急於接火棒，應關注以下兩個指標才決定入市與否。另外，進取投資者可以轉吼科技股。

恒生指數今日挫1.1%收市，當中金融股成重災區，金融分類指數跌幅挫1.9%，主要受累美國債息出現孳息曲線趨平的現象，國際銀行股跌幅最深，滙豐今挫逾3%，渣打（2888）收市跌逾3%，一度跌穿50元。本港銀行股跌勢相對較輕，恒生（0011）、東亞（0023）及中銀香港（2388）跌0.7%至3.3%。

美聯儲上周意外轉鷹，觸發美國、澳洲及新西蘭孳息曲線趨平(資料來源：彭博)

何謂孳息曲線以及對銀行股的影響

所謂孳息曲線，是描繪不同年期（由三個月至三十年）的國債息率所連成的曲線。正常情況下，孳息曲線呈向上傾斜。不過，當孳息曲線開始趨於平坦時，即是長債孳息下跌，而短債孳息則會上升，意味投資者預料加息機會上升，以及經濟增長轉弱。

由於銀行股主力是以借短債放長債的形式放貸，賺取利息收入，孳息曲線趨於平坦，會損害銀行股的息差，亦即是其賺錢能力。

豐盛金融資產管理部董事黃國英表示，美國上周議息會議後，美債息率明顯變動，出現長債息跌幅高於短債息的情況，令到孳息曲線趨於平坦，形容情況「衰到貼地」，不單是滙豐，連同美股的銀行股價如花旗及摩通等亦一同下挫，原因是其貸款盈利能力將明顯受損。

黃國英表示通脹走勢要留意兩大指標，一是國際商品價格，二是國際運費成本。(余俊亮攝)

黃國英指債息走勢要觀察兩大指標

因此，他建議在孳息曲線有所扭轉時，投資者不宜入市接火棒。現時重點是留意兩大指標，會否扭轉市場的通脹預期，令到孳息曲線再度變傾斜。

第一個指標是商品價格走勢。內地連番調控下，近期商品價格有所回落。黃國英指如果商品價格跌勢持續，會有助減輕市場的通漲壓力。

第二個指標是國際運費成本，近期通脹急升，和航運運費急升有關。如果未來數月，隨住運力恢復，航運運費有所回落，或能降低市場通脹預期，從而扭轉現時美國國債孳息曲線的走勢。

摩通報告指出，在上次美國加息周期(2016年至2018年)，本港銀行恒生的淨息差明顯改善，表現勝國際銀行股（資料圖片）

摩通指上次加息周期 本港銀行受惠最多 滙豐最少

投行摩通報告指出，預期2023年美國將會加息兩次，國際銀行股中，雖然滙豐及渣打都會受惠加息，不過認為最受惠加息的，應該是本港銀行股，至於渣打的受惠程度亦會較滙豐為高，原因是渣打的消費信貨佔比較多，對聯儲基準利率走勢更敏感。

根據該行統計，在上次美國加息周期（2016年至2018年），本港銀行恒生銀行的淨息差改善了33點子，至於渣打銀行亦改善了5個點子；反而滙豐表現最弱，息差反而收窄了7個點子。

美債息下跌 科技股值得吸納

在現時的宏觀環境下，即是經濟增長趨向放慢，同時美國債息下跌，黃國英認為短線吸納科技股，反而更為有利。一來他認為早前西方國家提出的全球最低企業稅，對科企影響有限，二來是科技股仍處高增長期，他偏好美股科技股，建議留意Facebook。