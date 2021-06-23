《蘋果日報》主筆被捕　高層兩度籲員工在家工作　嚴禁帶外人進出

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-23 15:07

保安局日前以引用涉嫌《港區國安法》實施細則的條文，凍結3家與《蘋果日報》相關公司的資產，涉款1800萬元，壹傳媒管理層將於本周五（25日）決定《蘋果日報》的去留。惟今日（23日）早上，《蘋果日報》主筆被國安處拘捕，其公司於昨晚已向員工發訊息，呼籲要在家工作，盡量不回公司至另行通知。而今早《蘋果日報》高層向員工再發通知，提醒因有突發事故，除現職同事外，所有外人不得進入大樓，各人必須嚴格遵守。

今日（23日）進出《蘋果日報》大樓的員工不多，至下午時間，有少部份員工進出大樓，一切如常。據知，昨晚公司内部通知員工要在家工作，盡量不回公司至另行通知。而今早《蘋果日報》高層向員工再發通知，提醒因有突發事故，除現職同事外，所有外人不得進入大樓，包括已約好的訪問，必須嚴格遵守。另外，《壹週刊》同樣向員工表示今日無須回公司工作。

下午時間，大樓外橫風橫雨，市民譚小姐到蘋果日報大樓表示想向員工獻花及送上心意卡以示支持，「我覺得佢哋好勇敢，我呢兩晚都瞓唔着，好唔開心，想做啲嘢。」但由於蘋果日報「落旨」不得外人進出，她一度吃閉門羹，失望而回，但經內部同事得知原因後，派人收取譚小姐心意後離開。