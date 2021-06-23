蘋果日報停刊或被港交所除牌　鄧聲興：壹傳媒下周或未能公布業績

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-23 11:43

保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，令其欠缺資金營運，本周六（26日）或是最後一份報紙出版，創刊逾31年的《壹週刊》今（23日）亦表示，將告別讀者。有股票分析師今（23日）在電台節目表示，《蘋果》停刊、「動新聞」停運，其集團業務不足以維持上市地位，港交所便會將之除牌，他認為現階段壹傳媒復牌難度高，繼續營運的機會微，原訂下周公布的業績，或會因集團捲入國安風波而要向港交所申請延遲。

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼

+ 3 + 3 + 3

香港股票分析師協會主席鄧聲興早上在港台節目《千禧年代》表示，壹傳媒已停牌多日，而《蘋果日報》和「動新聞」均佔集團收入相當大比例，擔心報紙停刊、「動新聞」停運，將令交易所認為集團業務不足以維持上市地位，或會將其除牌，屆時投資者所持有的股份不能再交易，但不等同公司倒閉。

他認為現階段壹傳媒復牌難度高，繼續營運的機會微，至於壹傳媒原訂下周公布業績，他表示業績與今次國安法事件無關，惟多名董事正在還押，還看集團會否公布取消業績發布，延後公布業績並不罕見，但他提醒他團要交代清楚、向公眾披露詳情和向港交所申請。

▼6.22宣布面臨停運後出版的《蘋果日報》▼

+ 5 + 5 + 5

被問到壹傳媒可否轉型其他業務以維持上市公司地位，鄧聲興表示，簡單的上市公司可開闢新業務以維持收入，惟今次壹傳媒捲入國安法，資金被凍結，反問「如果有錢開新業務，點解唔營運而家嘅業務？」

被問到壹傳媒股票不能賣出賣入是否如同廢紙，他坦言小股民角色「好被動」，只能寄望集團盡量將現有資產保存得最多，若不幸要清盤，股東亦能取回最多資產，但坦言小股民是最後被考慮到的，本港亦沒有集體訴訟讓他們爭取權益，但仍可要求證監會介入，要求集團披露更多資料，如3月時宣布的5億結餘在哪。

另外，有消息指，除了保安局凍結的3個《蘋果日報》相關戶口，有銀行亦自行凍結集團的其他帳戶，執業會計師林智遠在節目中表示，銀行擔心自己被調查時，都會「主動做啲嘢」，有關做法常見，亦非香港獨有，而國安法更是有凌架性，認為新例一出，不論法院或執法機構都會先做風險管理，觀察情況才再解封。他直言做法會影響股民和客戶權益，但銀行亦要衡量自身風險。

+ 4 + 4 + 4

至於《蘋果》可否以其他，甚至是海外帳戶支薪，他則指，本港的法院和執法機構只能管核香港，惟出糧和支付債項均要經過本港戶口，凍結了便無法入錢和取錢。對於股民是否可要交證監會介入，他則明言股民短期內甚麼都做不到，「公司都唔知有咩可以披露」。另外，「蘋果日報慈善基金」會否同樣受災，林智遠解釋，子公司的戶口與集團其他戶口是獨立分開，並無關係。

對於壹傳媒的戶口被凍結或無法支薪，勞顧會僱員代表、工聯會鄧家彪則在商台的節甩表示，認為集團若說清楚獲解凍的資產只會以以支付最後一期工資，及後《蘋果日報》便會結束營運的話，工聯會亦會支持保安局「開門」，若壹傳媒決定訴諸法庭，以他協助黃馮律師行員工的敗訴經驗，認為法庭未必能協助鬆綁。惟若員工或供應商等債權人啟動公司清盤程序，員工便可申請破欠基金。