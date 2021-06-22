林鄭月娥稱《蘋果》案嚴重仍由香港處理　國安法無一案件交內地

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-22 22:46

《蘋果日報》5名高層涉違反《港區國安法》被捕，保安局引用《國安法》凍結《蘋果日報》三間公司資產，令壹傳媒集團資金周轉出現困難，或面臨停刊，外界質疑政府此舉削弱新聞自由。 特首林鄭月娥接受《鳯凰衞視》訪問時強調，政府並無打擊新聞自由，又提到《國安法》出台時，社會對於中央可在三類情況下行使管轄權的條文感到很驚慌，但這種情況至今從未發生，「大家都知道這次拘捕行動是多高層次、多嚴重，但全部都是由香港執法部門、香港律政部門、未來是香港法院處理。」

認為仍要防範極端恐怖主義

林鄭月娥表示，香港回歸二十多年，都未就維護國家安全立法，而《基本法》23條及國安法卻遭妖魔化和污名化，可以理解市民或多或少有焦慮和疑惑，但香港國安法實施一年以來，香港由亂變治，社會公眾能感受到國安法不是洪水猛獸。她稱，目前社會環境環境看似平靜，但政府評估風險仍然存在，改以地下式、「孤狼式」進行，強調會打醒十二分精神防範極端恐怖主義。

林鄭月娥說，中央完善選舉制度是因應過去兩年出現了危害國家安全的活動，「有人組織一些『攬炒』的初選，去外國乞求人家制裁中國，任何執政黨，不僅是中國共產黨，都難以容忍，所以一定要做些工作。」她又稱，完善選舉制度後，由選委會產生的40名立法會議員不會「完全只聽特首的話」，但相信會與特區政府一同看待整個社會的利益。

不回答會否競逐連任

被問到會否競逐連任，林鄭月娥說不會回答這問題，但認同未來特首不會因國安法及完善選舉制度就能走一條康莊大道，有需要吸引更多人才進入政府，切實提升管治效能。