IG店售2WEEKS減肥產品含禁藥　增心血管疾病風險　衞生署籲勿購買

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-23 18:00

衞生署今日（23日）公布，「2WEEKS」減肥產品含有未標示及已被禁用的西藥成分，服用後增加心血管疾病的風險，可能危害健康，呼籲市民不要購買或服用。衞生署發言人提醒，已購買上述產品市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員意見。市民在服用藥物以減低體重前，應先諮詢醫護人員意見。

衞生署呼籲市民不要購買或服用一種名為「2WEEKS」的減肥產品，因該產品被發現含有未標示及已被禁用的西藥成分，服用後可能危害健康。（衞生署）

衞生署根據情報，發現有本地賣家透過社交媒體Instagram銷售「2WEEKS」減肥產品，遂購買樣本作檢驗，該產品標示原產地為台灣。政府化驗所檢驗結果顯示該樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。該藥曾用於抑壓食慾，會增加心血管疾病的風險，因此自2010年起，含「西布曲明」的產品已被禁止在香港使用。

根據條例，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署籲不應服用來歷不明產品

衞生署發言人強烈呼籲，市民切勿購買成分不明或可疑產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品市民，應立即停止服用，如服用有關產品後感不適，應尋求醫護人員意見。發言人又稱，要控制體重，市民應注意均衡飲食及做適量運動。在服用藥物減低體重前，應先諮詢醫護人員意見。

衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料。市民可於辦公時間內將有關產品交予衞生署藥物辦公室銷毀。