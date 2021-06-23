倉務員涉姦女友女兒　被告覺管教不當遭誣告　認曾拍事主乳頭私處

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-23 18:36

喪父後居於院舍的女子，年滿16歲後搬回與母同住，卻疑遭母親當倉務員的男友多次強姦。控方今日（23日）在庭上播放被告與警方的錄影會面，他承認覺得女事主「好曳」，並會對她嚴厲管教，曾因她不聽話而用籐條等責罰她，但堅稱沒有強姦女事主，又認為她可能不滿管教方式而出現報復心。不過，他承認自己曾拍攝女事主的乳頭及私處，並即解釋只因「貪玩」及想用作收藏，但強調拍攝無當事主是女兒。

任倉務員的42歲被告，被控於2018年至2019年4月28日五度強姦X，X於案發時介乎18至19歲。

被告形容如事主的繼父

控方今日庭上播放被告的錄影會面，他稱自己曾有3段婚姻，後來與X母在一起，他及後與X母及3名女兒同住，幼女是他與X母所生，而X及另一女兒則由X母與前夫所生，他形容自己是X的繼父，但X會稱呼他為「叔叔」。

事主未送妹妹到校門遭棍打懲罰

對於強姦指控，被告稱「我真係無搞佢」，但承認曾用籐條及棍打X，因為X不聽話。被告憶述，其中一次X送妹妹上學時，未有將她送到學校正門，只送到她在半路便去上班，結果學校來電稱妹妹未有到校，所以他才用棍打X。

指事主曾網上結識陌生男子

而另外一次則因為他發現X透過網上結識陌生男子，相識數天後，X便與該男子以「老公老婆」相稱，因此用籐條打她，也沒收了她的手機。但事後知道自己「重手咗」，並幫X塗跌打酒。被告又稱，X有時會欺負妹妹，所以會用籐條責罰X。

仍想教好並很愛錫事主

被告亦透露，X早前因抓傷妹妹，才會住進兒童之家。他承認覺得X「好曳」、「講唔聽」，但他仍想教好X，又指自己「好錫X」，亦承認對X的管教嚴厲。被問到覺得為何X指控他強姦，被告認為X覺得他用不恰當的方法管教自己，出現報復心。

貪玩拍事主私處乳頭收藏

警方在之後的錄影會面，向被告展示多張照片，被告始承認他曾拉開X的胸圍、內褲，拍攝她的私處及乳頭，但他稱過程中X清醒，不過未有作任何反應。被告稱拍攝X是因為「貪玩」以及想用作收藏欣賞，又稱自己沒有發放過照片。

拍到照片有成功感

被問到「有咩咁好玩」時，被告又稱拍攝後自覺有成功感。被告亦直認其行為不合理，是「禽獸」，但稱自己看照片後不會自瀆。他表示，拍攝X時「無當佢係女」。

案件編號：HCCC117/2020