記協批拘捕《蘋果》主筆是以言入罪 不滿警方至今未交代案情

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-23 20:21

警務處國安處今早（23日）再在將軍澳拘捕一名55歲男子，據悉他為《蘋果日報》主筆楊清奇，筆名李平。香港記者協會主席陳朗昇回應指，認為《蘋果日報》有不少內容與《國安法》所指的內容無關，事件變相是「連坐法」令其他員工都受影響，又覺得李平只是代表報章立場撰文，做法是「以言入罪」，對此感心寒。 記協亦發聲明，強烈譴責警方再次拘捕新聞工作者，認為事件引起社會出現「文字獄」的質疑，最終斷送香港的言論自由。

▼6.23 蘋果讀者冒雨到壹傳媒大樓表達支持▼

記協主席陳朗昇（左）再次再次促請政府保障《基本法》內的新聞自由。（資料圖片）

陳朗昇促請政府信守保障《基本法》內的新聞自由的承諾，批評政府聲言國安法只影響一小撮人，但《蘋果日報》有不少非政府所指涉及《國安法》的內容，今次事件卻「連坐法」使整個《蘋果》受影響。他作為新聞工作者一員，對此亦感心寒。

對於國安處拘捕李平，陳不滿警方至今未交代案情。他認為李平作為編採人員為報章立場寫文章被捕，明顯是以言入罪，擔心事件影響其他傳媒未來報道新聞的手法，採取「不報不錯」，盼政府停止再針對傳媒。

強烈譴責警方斷送香港的言論自由

記協其後發聲明，強烈譴責警方拘捕新聞工作者，亦於此提醒警方及政府，肆意拘捕新聞工作者，只會引起社會上「文字獄」的質疑，最終斷送香港的言論自由。他們要求警方盡快交代案情，亦提醒政府，若傳媒工作者之間彌漫「白色恐怖」，必動搖第四權根基，最終只會影響香港的國際聲望。

對於《蘋果日報》以及壹傳媒集團旗下各刊物決定停刊，記協表示極度痛心。記協讚掦《蘋果》系媒體亦為傳媒業培育了大量人才，今次停刊對業界及全港的損失難以量度，又感謝每一位在風眼中緊守崗位的《蘋果》員工，捍衞新聞自由。

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼

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▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼