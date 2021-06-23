《蘋果日報》網站即將停運　民間倡內容共享創意授權保存未有下文

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-23 21:11

剛踏入26年《蘋果日報》宣布停刊，外界關注《蘋果日報》如何保存多年來的新聞報導及材料，民間提倡以共享創意（Creative Commons license，CC）授予特許他人使用版權作品。不過，壹傳媒集團至今也沒有正式交待如何處理手上的新聞庫，即使有網民自發備份，但相信大部分新聞材料最終會隨網站停運後消失不見。 事實上，不少傳媒在停刊後會選擇出售所擁有的新聞材料。有法律界人士相信，壹傳媒集團所擁有的知識產權並非凍結令下的資產，故可自由買賣，惟銀行戶口凍結下則較難交易。

《蘋果日報》將於6月24日出版最後一份實體報紙。（羅君豪攝）

▼6.23 蘋果讀者冒雨到壹傳媒大樓表達支持▼

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擁有26年歷史的《蘋果日報》，因其大膽的作風影響本港傳媒史，包括引入狗仔隊文化，並挑起報章減價戰，開設免費網上版等。

外界關注《蘋果日報》停運後，其新聞庫如何保存，早前LikeCoin創辦人高重建便撰文建議，促請壹傳媒集團開放以CC方式開放給公眾使用，自行保存備份，以免新聞資料在日後遺失。另外，也有網民建議公眾把握機會從《蘋果日報》、《壹週刊》等自行備份純文字稿或影片，或者是將整個《蘋果》網站的逐日登記為網頁檔案。

不過，壹傳媒集團至今也沒有正式交待如何處理手上的新聞庫，今日（23日）的聲明亦僅交代網站會在周六晚上11時59分停運。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼

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新聞版權由私人買賣或捐贈作流傳

過去報章結業如何處理新聞材料？事實上，無論海外或是香港並未有共識應該如何處理新聞機構所擁有的新聞材料、圖片等資料，不少都是依靠私人買賣或私人捐贈才得以繼續流傳下去。

本港法律界人士相信，壹傳媒集團所擁有的知識產權並非凍結令下的資產，「呢幾日賣嘅報紙其實都係賣緊知識產權，政府都係指佢銀行戶口內嘅錢係非法來源，無指啲知識產權係非法來源。」該人士推斷，壹傳媒集團可自由買賣相關的新聞庫，惟銀行戶口凍結下則較難交易，「其實而家賣報紙有問題都係因為戶口收唔到報販啲錢。」

明日（24日）將為印刷版最後一期，而網上新聞則會於明日凌晨起暫停更新。（羅君豪攝）

Getty Images 靠收購擁2億個新聞、圖像檔案

國際間較著名的例子有，新聞圖片雜誌《Picture Post》結業時由英國廣播電視台（BBC）購入51年來的全部新聞版權，包括其擁有的Hulton Press Library。BBC其後再加入其他報章的圖片作為館藏，而Getty Investment 則在1996年輾轉購入整個 Hulton Press Library，成為現時擁2億個新聞、圖像等檔案的Getty Images通訊公司。

香港方面，2016年時亞視陷入財困，當時便盛傳中央電視台有意購入具59年歷史的亞視新聞庫，時任商務及經濟發展局局長蘇錦樑在接受查詢也坦言，亞視可自行售予其他機構，可惜亞視及央視最終未有正式回應是否已進行交易，若交易屬實，央視便擁有亞視拍下的前英國首相戴卓爾夫人跌例、六四等珍貴的新聞片段。

▼蘋果日報歷年事件簿▼

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CC方式公開新聞片段或材料 國際間並不常見

CC方式開放給公眾使用在新聞業是否可行？澳洲廣播公司曾於2012年便以CC方式發布了一段新聞檔案，包括阿波羅11號登月、 1974年Arthur C Clarke預測互聯網等的新聞片段，希望公眾可以保存這些歷史片段。

另外，半島電視台在2019年也曾經因為以色列限制國際傳媒進入加沙地區，故容許其他傳媒使用、翻譯其獨家拍攝的新聞片段。

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼