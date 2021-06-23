首宗國安法審訊　庭上播放多段涉案片段　有警員被撞至倒地

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-23 20:07

本港首宗國安法審訊案件，男子唐英傑被控煽動他人分裂國家等三罪，今午在高等法院續審。控方庭上播放多條涉案照片，顯示被告駕駛電單車、背著插有「光復香港 時代革命」旗幟的背包，先在東區海底隧道收費站出現，之後其電單車駛至中環、金鐘和灣仔，之後他的電單車高速撞向警方在謝斐道和柯布連道的防線，有警員被撞至倒地。此外，庭上亦高舉涉案的「光時」旗幟，引來旁聽人士一陣笑聲。

控方庭上播放多條涉案片段，包括東區海底隧道收費站拍到被告駕駛的電單車，之後有片段拍到該電單車駛至中環、金鐘和灣仔。當他駕駛的電單車由駱克道轉入盧柙道時，有在場人士歡呼。

案發經過。(詳看下圖)

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被告遭制服後被帶至天橋底

被告的電單車駛至謝斐道和柯布連道的防線時，撞向防線的警員，電單車因此翻側，有警員被撞至倒地。而被告其後被多名警員按著，遭拖離馬路。有片段顯示，遭制服的被告被帶至天橋底一邊坐下。

法庭職員曾展示光時旗幟

控方處理同意案情時，呈上涉案的「光復香港 時代香港」旗幟。法官杜麗冰指示把放在透明膠袋、卷起的旗幟拿出，兩名法庭書記遂拿出旗幟，並高舉旗幟，顯示「光復香港 時代革命」和「Liberate Hong Kong Revolution of our Times」字様，引來法庭延伸部份的旁聽人士一陣笑聲。

女警司譚蘊兒稱，警方收到情報案發當天在港島區有公眾活動。(朱棨新攝)

警方收情報港島區有公眾活動

此外，控方亦開始傳召證人。女警司譚蘊兒作供指，警方收到情報，港島區於案發日將有公眾活動，她和隊員遂在該區維持公眾秩序。她又指，當天為於《港區國安法》首天生效，但未知公眾活動是此和此事有關。

她和隊友原在中環戒備，之後收到指示前往灣仔。她和隊員到達軒尼詩道和盧柙道交界，當時軒尼詩道西行線上被放置垃圾桶和磚頭，亦有火堆。她和隊員清理路障後，並在軒尼詩道東行線設立防線。而其他警員到場增援後，亦在西行線設立防線。

被告唐英傑，24歲，被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件明續。

案件編號：HCCC280/2020