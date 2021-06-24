強制檢測｜染變種病毒大埔青年所到8處上榜　到訪者最遲周五強檢

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-24 02:46

食物及衞生局公布強制檢測公告，居大埔運頭塘邨、初步確診並帶變種病毒的27歲男機場地勤，所到的8個地方上榜，主要是機場及大埔新達廣場和運頭塘商場，當中包括6月4日、7日、8日、11日或13日任何一日曾身處香港國際機場中場客運大樓的人士。在指日期曾身處人士須於本周五（25日）或之前，前往第一次強制檢測，在6月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已完成2019冠狀病毒病疫苗接種亦須接受強制檢測，不獲豁免。 局方指因應最新的風險評估，就23日較早時間公布針對大埔指明範圍的強制檢測，區域內的全部學校亦被納入強制檢測公告。另外，深水埗崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)由於爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦被納入強制檢測公告。

▼6月23日強制檢測處所及學校名單▼

涉變種病毒 已打疫苗都要強檢

新增強制檢測地點，均涉及初步確診、並帶L452R變異病毒株的27歳機場男地勤。由於他感染源頭不明，曾與他一樣逗留該8個指明地方的人士，須於本周五或之前前往檢測，即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦不獲豁免。

A. 涉及 L452R 變異病毒株的初步確診個案曾到訪地方

1. 任何在2021年6月3日、6月9日、6月18日、6月20日或6月22日曾身處香港新界大埔南運路 9 號新達廣場(只包括商場)的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

2. 任何在2021年6月4日至6月8日、6月11日、6月13日、6月15日至6月17日任何一日曾身處香港國際機場一號客運大樓 5 樓或 6 樓的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客）

3. 任何在2021年6月5日或6月17日曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路 1 號香港國際機場一號客運大樓 7 樓的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客）

4. 任何在2021年6月4日、6月7日、6月8日、6月11日或6月13日任何一日曾身處香港國際機場中場客運大樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

(有關規定不包括根據《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章) 或《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第 599E 章)第 3 條發出的檢疫令於 2021年6月23日至6月25日正在實行檢疫的人士。)

5. 任何在2021年6月21日上午9時至中午12時曾身處香港新界大埔曉運路 10 號運頭塘商場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客）

6. 任何在2021年6月19日上午9時至中午12時曾身處香港新界大埔安泰路1號大埔廣場地下 15號鋪萬利小食店的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客）

7. 任何在2021年6月18日下午6時至下午10時曾身處香港新界大嶼山東涌黃泥屋村 1 號金泰屋的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客）

8. 任何在2021年6月5日上午九時至中午十二時曾身處香港國際機場一號客運大樓 4X506 及 5V514A 號機場員工餐廳啟翔 2 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月24日)▼

此外，因應最新的風險評估，就6月23日較早時間公布針對大埔指明範圍的強制檢測，區域內的全部學校亦會被納入強制檢測公告。

另外，由於深水埗崇真小學暨幼稚園爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，亦被納入強制檢測公告。已完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

B. 大埔指明範圍內的學校

（已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士[見附註]會獲視為已遵從強制檢測公告的規定， 如曾身處第(1)至第(5)項 指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年6月27日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。）

(1) 香港新界大埔曉運路 2 號德雅苑 A 座地下 A 翼 1 號鋪培亮國際幼稚園 (2) 香港新界大埔運頭塘邨運亨樓地下大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校

(3) 香港新界大埔運頭塘邨逸欣樓地下李榮基紀念中英文幼稚園

(4) 香港新界大埔逸雅苑逸榮閣地下Ａ翼及Ｂ翼思百德國際幼稚園

(5) 香港新界大埔運頭塘邨鄰里社區中心３樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園

(6) 香港新界大埔第六區運頭塘邨保良局田家炳小學

(7) 香港新界大埔第六區運頭塘邨仁濟醫院蔡衍濤小學

C. 其他 （已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士[見附註]會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定）

任何在2021年6月10日至6月23日期間曾身處香港九龍深水埗大埔道 58 號崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)超過兩小時的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工、學生及訪客）。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年6月27日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。