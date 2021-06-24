梁子超料染疫地勤是輸入相關個案　斥港府放寬檢疫將遺禍無窮

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-24 10:48

新冠肺炎疫情反覆，本港連續16日零確診恐斷纜，在香港航空任職地勤的27歲男子昨（23日）初步確診，並被驗出帶有L452R變異病毒株，當局將其所居住的大埔運頭塘邨運亨樓圍封檢測後，未有發現確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超今（24日）在電台節目表示，患者會接觸抵港人士和貨機，認為個案毫無疑問是輸入相關，惟由於L452R變異病毒株潛伏期中位數為2至4日，較其他病毒株短，建議政應加密檢測次數，以免有個案走漏到社區。 梁子超又批評，政府今日凌晨起放寬社交距離措施，是無從錯誤中學習，強調疫苗對變種病毒保護力較低，不少海外地區打針後放寬限聚措施，即惹來疫情大反彈，直斥本港不僅無檢討外防輸入政策，若暑假後繼續放寬已接種疫苗抵港人士的檢疫要求，將遺禍無窮。

梁子超在港台節目《千禧年代》表示，本港社區從未出現L452R變種病毒，以往的病例均是輸入相關，而染疫男子會接觸貨機及入境旅客，因此毫無疑問今次個案亦與輸入相關，惟到底是直接接觸到輸入個案而染疫，還是間接接觸受到感染。

染疫地勤居於大埔運頭塘邨運亨樓，梁子超表示，大埔廣泛地區被驗出污水呈陽性，暫仍未掌握是否牽涉今次的患者，亦未知相關污水樣本是否載有變種病毒。他形容運亨樓在封區檢測未被驗出有確診者是「好彩」，惟L452R潛伏期較短，中位數只有2-4日，建議當局加密居民的檢測，並提早第二次檢測的日期，「你做得慢，就一定會跑得慢過呢個病毒」，恐會有個案流出社區，或會令染情快速進入第5波。

+ 3 + 3 + 3

政府今日凌晨起放寬已打針人士的社交距離措施，他表示L452R變種病毒，除傳播力強，亦會有「免疫逃逸」，減低疫苗保護性，因此盡管市民已完成疫苗接種，仍有機會染疫，若個案走漏到社區並觸發另一次傳播，將為社會帶來很大風險。

對於海外人士打齊針後可縮短檢測期，梁子超表示，本港的外防輸入政策，並無從其他地方，甚至是自己的錯誤中學習，直言「呢個係我哋面對最大嘅問題」。他續指，海外多個機場因為放寬已接種疫苗旅客的檢疫措施後均爆疫，「差唔多個個都失守，差唔多係無一倖免」，世衞亦已警告L452R會迅速變成主要流行品種，很容易引起大型爆發。

他表示，本港已在短時間內出現兩宗變種病毒個案，惟港府仍不去檢討外防輸入政策，卻機組人員或已接種疫苗的旅客放寬檢疫，而受惠國家更是風險比本港高1萬倍的地方，「你有乜可能唔出事？」，他預料若措施持續至暑假將遺禍無窮。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼