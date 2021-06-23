變種病毒｜運頭塘邨運亨樓封區強檢　居民：沖廁有臭味憂傳播

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-23 22:35

本港新冠肺炎疫情反覆，一名居於大埔、在機場工作的27歲男子初步確診，屬本地源不明個案，並帶有變種病毒。政府於晚上7時起圍封患者居住的運頭塘邨運亨樓，居民要進行強制檢測。

有居民剛下班回家才知被封區，指單位廁所不時有臭味，對變種病毒感擔心。有帶同年幼兒子完成檢測的居民，認為當局應一早安排封區 。

政府於晚上7時圍封運頭塘邨運亨樓強制檢測，有警員於大廈外拉起橙帶，並有鐵閘封住出入口。不少居民陸續回家，向現場警員查詢並表示為住户後獲准入內，有人帶同多袋餸菜入內。

運亨樓居民指太遲圍封

居民梁太太與分別11歲及9歲的兒子，剛到附近的採樣站完成檢測後回家。她稱已食完晚飯，若封區僅至明早，料有足夠食物應付。不過，她認為當局應一早安排封區，指不少居民到區內各個採樣站檢測，並有多人聚集輪候，擔心若有人受感染或已傳播出去。她又批評當局於邨外的位置設採樣站，認為影響區內其他居民。

李女士下班回家獲悉大廈被圍封，直言感到「好亂」，她稱，大廈高樓齡，即使沖廁時有蓋上廁板，仍會有臭味傳出，擔心變種病毒傳播。她指，封區檢測可令居民安心，怕若再有人受感染會影響工作。

逸雅苑採樣站要輪候2小時

由於大埔區有污水檢測呈陽性，運頭塘邨一帶有多個屋苑被納入強制檢測，當局於逸雅苑對開空地增設流動採樣站，於傍晚約6時多有數百人在場輪候，有工作人員表示採樣站開放至晚上8時，惟因雨天影響或會提早截龍。

在隊頭位置的周小姐稱已輪候近2小時，她居於德雅苑，認為屋苑的衞生情況不錯，對變種病毒不太擔心，只做好個人衞生。不過，她擔心當局會封區，未有足夠時間買備糧食，不過估計家中食材足夠食3日。

吳女士及繆小姐均居於德雅苑，於傍晚約6時半開始輪候檢測，估計要等候約2小時。繆小姐稱，邨內有多幢大廈要強檢，認為當局應增設更多採樣站。她又指，當局封區作用不大，因不少人已於早上外出工作，若受感染亦已傳播開去。吳女士稱區內的衞生情況良好，不會有渠味等問題，又稱自己已接種兩劑科興疫苗，雖知道對變種病毒未必有效，仍不怕受感染。