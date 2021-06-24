港大副校長田之楠本月底離任　續留港大工程學院任教、集中研發

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-24 21:35

香港大學有人事變動。港大副校長（大學拓展）田之楠將於本月底離任副校長職務，之後他會繼續留港大任教，出任工程學院講座教授，同時會主力發展港府InnoHK創新香港研發平台下的科研項目。

港大校網的大學主管人員名單中，田之楠仍在副校長之列。（港大網頁截圖）

田之楠曾任港工程學院院長，在2019年5月獲港大校長張翔委任，6月上任港大副校長（大學拓展）一職。他在上任前，該副校職位曾懸空近兩年。當時港大校委會通過任期為一年，只要雙方同意，田之楠便可續任。

港大發言人回覆《香港01》時確認，港大暫任副校長（大學拓展）田之楠兩年任期已於5月底屆滿，他現時署理副校長（大學拓展），並將在本月底離任。而田之後會繼續出任工程學院講座教授，另主力發展港府InnoHK創新香港研發平台下主要科研項目的研發工作。港大校長張翔透過校方指，衷心感謝田擔任副校長期間對大學的貢獻。

父為已故物理學家田長霖

田之楠於美國出生，父親為著名已故物理學家、美國加州大學柏克萊分校首位亞裔校長田長霖。田之楠2012年加入港大擔任工程學院院長，2018年中卸任後轉為港大電機電子工程系太古工程講座教授兼微系統技術講座教授，以及創新、科技及再工業化委員會非官方成員。

田之楠（左）曾被指好大喜功，他於2013年豪花1,500萬元購買「Atlas」高端機械人參賽，惟機械人於比賽中步行數步便倒地不起，最終「包尾」收場。（香港大學網頁圖片）

委任副院長被指違《港大條例》 千五萬買機械人比賽「包尾」​

田之楠在港大工作期間曾發生爭議事件，包括在2016年6月委任譚國煥及陳佩，出任港大工程學院副院長，惟兩人任期由2016年7月至2019年6月，比田之楠的任期更長（屆滿日：2018年6月），涉違《香港大學條例》，校方其後將兩名副院長任期調整至與田之楠一致。

另外，田於2013年曾花1,500萬購買高端機械人，參加被喻為「機械人奧林匹克」的美國「DARPA機械人挑戰賽」，但機械人左搖右擺勉強步行四步，便倒地不起，最終「包尾」收場。