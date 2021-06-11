港大學生會今重髹太古橋　悼念六四事件死難者

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-11 16:24

香港大學學生會今日（11日）在烈日下到太古橋重髹「冷血屠城烈士英魂不朽 誓殲豺狼民主星火不滅」標語，以悼念六四事件死難者。

港大學生會洗刷太古橋重髹六四標語。（廖雁雄攝）

港大學生會6月4日承繼傳統，自發洗刷國殤之柱，但因天雨關係，重髹太古橋行動順延至今日。

活動在下午2時10分開始，逾20名學生會成員帶來油漆、手套、膠桶等工具到場，其後用白色油漆重油「冷血屠城烈士英魂不朽 誓殲豺狼民主星火不滅」大字。期間，附近有佩戴職員證人員在旁觀察，亦在旁用手機拍攝。

港大學生會會長郭永皓在活動後表示，學生會不會舉辦違法活動，今日主要是悼念六四遇難者、銘記歷史真相，以及告訴港大學生太古橋歷史，參與人數與往年相若，事前沒有與校方溝通。他認為，在「講真話也會被指犯法」的年代，有責任堅守歷史真相。

他說，校方早年曾指六四事件已成過去，擅自將橋上字句洗去，靠當時學生及校友群起反對，字句才得以保留，故指政治審查、打壓非近年才有，無論是從前或今天，也不應輕易放棄言論自由。

港大學生會會長郭永皓表示，今日主要是悼念六四遇難者、銘記歷史真相，以及告訴港大學生太古橋歷史。（廖雁雄攝）

被問及反修例兩周年會否舉辦活動，郭永皓表示，學生會的外務活動要與評議會的時事委員會商討，首個會議明日才舉行，故6月12日不會有活動，其後或在校內舉辦展覽，讓學生銘記反修例事件。他重申，不會舉辦違法活動，就如今日的活動是正當及正確，相信有自主性舉辦外務活動，而校方應有足夠能力判斷活動是否違法。

至於國安教育課程，他稱學生會本周密切與校方溝通，透露下月教務委員會有機會討論該議題，其他詳情不便透露。

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