鳳凰衛視擅自改動股權結構　通訊局判違牌照條件發出勸諭

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-24 18:27

鳳凰衛視前日（22日）完成易手，集團宣布當日起，由央企紫荊香港及信德集團全資附屬公司Common Sense成為主要股東，「今日亞洲」已再無股份。通訊事務管理局今（24日）發稿指，裁定鳳凰衛視擅自改動其股權結構，違反其非本地電視牌照條件，決定向鳳凰衛視發出勸諭。 此外，通訊局亦接獲6宗投訴，指無綫電視翡翠台去年6月播放的「JcoNAT原生除菌液」電視廣告的投訴，裁定無綫並無清楚說明有關產品能完全消滅新冠病毒的評估或研究，決定向無綫發出勸諭。

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通訊局表示，鳳凰衛視在未經通訊局批准的情況下，由2018年7月18日至2021年3月24日，以及由2018年8月22日至2021件3月24日期間改動其股權結構，因而違反其非本地電視牌照條件，經考慮個案的情況和違規性質、持續時間和嚴重程度後，決定向鳳凰衛視發出勸諭，敦促它嚴格遵守相關牌照條件。

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另外，華納媒體亞太（香港）有限公司亦在未經通訊局批評的情況下，於2020年12月16日至2021年3月15日期間，改動其節目頻道編排，違反其非本地電視牌照條件，通訊局亦決定向華納媒體發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守相關牌照條件。

另外，通訊局亦接獲6宗有關無綫電視翡翠台去年6月播放的「JcoNAT原生除菌液」電視廣告投訴，指廣告誇張及誤導觀眾相信涉事產品能完全殺死或消滅新冠病毒、沒有提供支持有關聲稱的憑證，以及認為廣告可能違反《不良廣告（醫藥）條例》。

當局考慮有關個案後，認為廣告聲稱「僅用15秒就幫你K.O.新型冠狀病毒」，認為一般觀眾會理解為所宣傳的產品能在指定時間內擊倒新冠病毒，廣告商亦有向無綫提供資料作憑證，通訊局認為有關聲稱屬於「須有事實根據」，亦有合理理由認為聲稱有憑據支持，衞生署署長亦認為，無證據顯示該廣告不符合《不良廣告（醫藥）條例》。

惟廣告並無遵照《電視廣告守則》，說明支持有關說法的評估或測試的原始資料和進行日期，單憑展示二維碼並不能視為已遵行上述條文，通訊局遂認為有欠缺說明的投訴成立，裁定無綫違反了《電視廣告守則》第4章第2段的規定，決定向無綫發出勸諭，敦促它嚴格遵守有關條文。